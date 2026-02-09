Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Donáth Ádám hadnagyot a hivatalában fogadta azt követően, hogy visszatért Magyarországra a United States Army helikopterpilóta-képzési programjáról.

Kilenc hónapig tartó napi többórás repülések és valódi vészhelyzeti gyakorlatok után tért haza Donáth Ádám helikopterpilóta hadnagy az amerikai hadsereg helikopteres kiképzési programjáról. Fotó: Facebook /HM

A fiatal magyar helikopterpilóta a hivatalában találkozhatott a honvédelmi miniszterrel

A találkozón Donáth Ádám elmondta, hogy augusztusban tért haza társaival az Egyesült Államokból.

Eszméletlen élmény volt. Mi voltunk az elsők ebben a képzésben, szóval mindenképpen úttörők voltunk”

- fogalmazott, majd hozzátette, hogy az amerikai hadsereg minden helikopterpilótája ezen az alapképzésen esik át, amely az első lépcső a harci helikopteres szolgálat felé.

Ez a US Army bevezető helikopteres képzése, az ő kiképzőgépük az UH–72 Lakota”

- mondta el a fiatal tiszt.

A beszélgetés során szóba került a Magyar Honvédség megújult helikopterflottája is. Donáth Ádám jelezte, hogy az új H145-ös és H225-ös típusokkal még nem repült, mivel a típusátképzésre a hazatérés után kerül sor.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: