Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Túl messzire ment az ukrán sajtó, hadat üzentek Magyarországnak

Olvasta?

Amerikai gépek bombázták Grönlandot

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kilenc hónapig tartó napi többórás repülések és valódi vészhelyzeti gyakorlatok után tért haza Donáth Ádám hadnagy az amerikai hadsereg helikopteres kiképzési programjáról. A fiatal helikopterpilóta tiszt ma már a Magyar Honvédséget erősíti, aki a tapasztalatairól Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek személyesen számolt be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristófhelikopterpilóta

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Donáth Ádám hadnagyot a hivatalában fogadta azt követően, hogy visszatért Magyarországra a United States Army helikopterpilóta-képzési programjáról.

A fiatal magyar helikopterpilóta a hivatalában találkozhatott a honvédelmi miniszterrel
Kilenc hónapig tartó napi többórás repülések és valódi vészhelyzeti gyakorlatok után tért haza Donáth Ádám helikopterpilóta hadnagy az amerikai hadsereg helikopteres kiképzési programjáról. Fotó: Facebook /HM

A fiatal magyar helikopterpilóta a hivatalában találkozhatott a honvédelmi miniszterrel

A találkozón Donáth Ádám elmondta, hogy augusztusban tért haza társaival az Egyesült Államokból.

Eszméletlen élmény volt. Mi voltunk az elsők ebben a képzésben, szóval mindenképpen úttörők voltunk”

- fogalmazott, majd hozzátette, hogy az amerikai hadsereg minden helikopterpilótája ezen az alapképzésen esik át, amely az első lépcső a harci helikopteres szolgálat felé.

Ez a US Army bevezető helikopteres képzése, az ő kiképzőgépük az UH–72 Lakota”

- mondta el a fiatal tiszt.

A beszélgetés során szóba került a Magyar Honvédség megújult helikopterflottája is. Donáth Ádám jelezte, hogy az új H145-ös és H225-ös típusokkal még nem repült, mivel a típusátképzésre a hazatérés után kerül sor.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

Legjobbkor csatlakozott ehhez a területhez, hiszen a teljes helikopterflotta most kicserélődött az elmúlt néhány évben. Nagy szükségünk van fiatal, lelkes, elkötelezett helikopterpilótákra.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!