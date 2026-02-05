Hírlevél
szentendrei hév

A rémhírekkel szemben nem marad el a HÉV-flotta megújulása

Az Orbán-kormány sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítják meg, aztán pedig sorban a többit.
A kormány sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítják meg, aztán sorban a többit – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Budapest, 2025. november 21. A szentendrei (H5-ös) HÉV megállója Budapesten, a Tímár utcánál 2025. november 21-én. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója bejelentette: negyven év után megújul a H5-ös HÉV. A cél az, hogy elinduljon a teljes budapesti HÉV-hálózat fejlesztése, melynek első eleme, a szentendrei vonal 2029-re valódi elővárosi vasútként születik újjá. MTI/Balogh Zoltán
Az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítják meg, aztán sorban a többit (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A most gyártói ajánlat nélkül lezárult közbeszerzési eljárás ezt egyáltalán nem akadályozza meg.

Módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írnak ki, amelynek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítják.

A szigorú időkorláttal felhasználható uniós forrásokról sem mondanak le: már vizsgálják annak lehetőségét, hogy ezeket a forrásokat milyen más, fontos közlekedésfejlesztési cél teljesítéséhez rendelhetik hozzá.

1300 milliárd forint értékben indultak és indulnak vasútiinfrastruktúra-fejlesztések az országban, a megmaradt forrásnak tehát bőven van másik helye, ahol az uniós szabályoknak megfelelően a magyar pályahálózat fejlesztésébe tudják fektetni

– hangsúlyozták.

A tender eredménye az utasokat tehát sem rövid-, sem hosszabb távon nem érinti, hiszen az új járművek beszerzéséig a HÉV üzemeltetése továbbra is biztosított, 2030-ig pedig minden kitűzött HÉV-fejlesztést végrehajtják – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

