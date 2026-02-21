Hiába a Barátság kőolajvezeték lezárása, Magyar Péter lapít

„A Tisza összejátszik Ukrajnával, ezért hallgatnak, amikor a magyarokat támadás éri. Ma, a háborúellenes gyűlésen Békéscsabán is megmutatjuk, nem engedünk a zsarolásnak!” – jelentette ki közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter egy videót is feltöltött, amelyben emlékeztetett: nem lehetett hallani Magyar Péteréket és a Tiszát megszólalni a kőolaj elzárása kapcsán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, ezért hallgatnak, amikor a magyarokat támadás éri (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Szerinte az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket mindenféle technikai, műszaki ok nélkül, amely nyílt beavatkozás a magyarországi választásokba. – A Tisza párt pedig abban érdekelt, hogy elmozdítsa ezt a kormányt, mert összejátszik Brüsszellel és Kijevvel. Hatalomvágyból hallgatnak, mikor pedig egy valódi vezetőnek, olyannak, aki valóban a magyarok érdekét akarja képviselni, föl kellene emelni a hangját, amikor Magyarországot támadás éri. Erről is szó lesz Békéscsabán, ahol megmutatjuk, hogy nem engedünk a háborús zsarolásnak – mondta.

Áll a bál a Barátság kőolajvezeték miatt, Magyar Péter csendben lapít

A tárcavezető állítását egyébként alátámasztja, hogy egy, a szerdai kormányülésen elhangzott beszámoló szerint Magyar Péter müncheni útján a Volodimir Zelenszkij államfő vezette ukrán delegáció német közvetítéssel arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy az ukránok nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.

Hidvéghi Balázs államtitkár úgy fogalmazott: a Tisza Párt vezetői ott azt üzenték ukrán barátaiknak, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz gázról és olajról, ahogy azt az ukránok és Brüsszel már jó ideje követelik. Az államtitkár rámutatott, ez hazánkra nézve

rendkívüli veszélyt jelent.

– Magyar Péter a hatalomért, a brüsszeli elit és az ukránok kegyeiért kész mindent feladni. Kész feladni Magyarország békéjét és háborúba rángatni a magyarokat. Kész odaadni a magyarok pénzét az ukránoknak, kész feladni a magyarok energiabiztonságát és többszörös rezsit fizettetni az emberekkel – sorolta, majd rámutatott: „Ideje ennek megálljt parancsolni! Most a nemzeti petícióval, áprilisban pedig a választásokon!”