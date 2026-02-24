Az elmúlt napok híreit látva ma már mindenki számára világos: Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált, Brüsszel szeme láttára az ukránok elvágták és megtámadták a Barátság-kőolajvezetéket és még katonailag is fenyegetik hazánkat – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs. A Fidesz EP-képviselője kiemelte, most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni.

Hidvéghi Balázs: nemzeti petícióval kiállhatunk a Brüsszel-Ukrajna-Tisza paktum ellen (Fotó: Suzanne Plunkett / Pool)

Hidvéghi Balázs: A cél, hogy eltakarítsák a békepárti nemzeti kormányt

– Ki kell állnia a magyaroknak a Brüsszel-Ukrajna-Tisza paktum ellen! – mondta, hozzátéve, ennek egyetlen módja, hogy a nemzeti petícióval megmutatjuk:

a magyarok nem akarnak ebben a háborúban részt venni. Mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből háborúzzanak. És mi nem akarjuk, hogy a háborúpártiak kedvéért veszélybe sodorják az energiaellátásunkat, az üzemanyag-ellátásunkat, és a többszörösét fizessük a rezsiért.

– A magyar emberek pontosan látják, mi zajlik: Brüsszel, Ukrajna és a Tisza ugyanazt akarja. Eltakarítani a békepárti nemzeti kormányt, hogy egy bábkormány lépjen a helyére. Egy olyan kormány, amely kész a háborút és Ukrajnát támogatni, bármi áron, bármibe is kerüljön ez a magyar embereknek. A Tisza gátlástalanul összejátszik az ukránokkal és a brüsszeli elittel – mutatott rá, megjegyezve, hogy ma a kőolajvezeték ügyében játszanak össze, de holnap ugyanígy összejátszanának a háborús döntésekben, a pénzbehajtásban is.