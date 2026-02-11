Hihetetlen dolog derült ki Orbán Viktor életéről

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök egy könnyed, mégis személyes hangulatú pillanatra összefutott Bihari Ádám stylisttal, az országjárása során. A találkozás nemcsak Orbán Viktor mostani megjelenéséről szólt, de egy régi történetet is felszínre hozott a kormányfő politikai pályájának a kezdetéről.
Orbán Viktor a közösségi oldalán egy videós bejegyzésben tette közzé, hogy az országjáró kampányolás közben egy rövid időre összetalálkozott Biharí Ádám stylisttal. 

Dícséretet kapott Orbán Viktor nyakkendője
A miniszterelnök egy könnyed, mégis személyes hangulatú pillanatra összefutott Bihari Ádám stylisttal, az országjárása során. A találkozás nemcsak Obán Viktor mostani megjelenéséről szólt, de egy régi történetet is felszínre hozott a kormányfő politikai pályájának a kezdetéről. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Dicséretet kapott Orbán Viktor nyakkendője

Bihari Ádám, aki jelenleg az egyik legismertebb férfi stílustanácsadó és a klasszikus elegancia – a sprezzatura – hazai népszerűsítője, a találkozó elején némileg kritikusan nyilatkozott Orbán Viktor egyik nyári öltözetéről.

Ugyanakkor a miniszterelnök mostani megjelenéséről már elismerően szólt, külön kiemelve a nyakkendőválasztást, amelyet kifejezetten elegánsnak tartott.

Orbán Viktor a dicséretre reagálva egy személyes történetet osztott meg, arról, hogy a politikai pályafutása elején még nem hordott nyakkendőt, sőt megkötni sem tudta. 

Szabad Gyuri bácsi tanított meg, nem tudtam nyakkendőt kötni, a Gyuri bácsi mondta, hogy ez egy hivatalos vacsora, hiába vagy fideszes, nyakkendőt kell kötni. Mondtam Gyuri bácsi, hát én nem tudok nyakkendőt kötni. Sosem hordtam nyakkendőt. És akkor megtanított. Úgyhogy úgy kötöm, hogy szabad Gyuri bácsit.”

- mondta el Orbán Viktor

 

