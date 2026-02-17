Hivatalos: hamarosan újra lesz Békemenet, már a pontos dátum is ismert

A választási kampány hajrájában, március 15-én ismét Békemenetet szervez a CÖF-CÖKA. Csizmadia László, a szervezet elnöke tudatta, hogy a pontos útvonalat hamarosan ismertetik.
Csizmadia László jelezte, hogy a pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni. Egyúttal mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a nemzeti összefogást jelképező Békemeneten.
