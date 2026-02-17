Hivatalos: hamarosan újra lesz Békemenet, már a pontos dátum is ismert

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF–CÖKA – tudatta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke a szervezet keddi sajtótájékoztatóján.

A 2025. október 23-i Békemenet résztvevői ( Fotó: Csudai Sándor)

Csizmadia László jelezte, hogy a pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni. Egyúttal mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a nemzeti összefogást jelképező Békemeneten.