Hivatalos: hamarosan újra lesz Békemenet, már a pontos dátum is ismert

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
A választási kampány hajrájában, március 15-én ismét Békemenetet szervez a CÖF-CÖKA. Csizmadia László, a szervezet elnöke tudatta, hogy a pontos útvonalat hamarosan ismertetik.
Békemenetválasztás2026Fidesz-KDNPCÖF-CÖKAbékeOrbán-kormány

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF–CÖKA – tudatta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke a szervezet keddi sajtótájékoztatóján.

Békemenet
A 2025. október 23-i Békemenet résztvevői (Fotó: Csudai Sándor)

Csizmadia László jelezte, hogy a pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni. Egyúttal mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a nemzeti összefogást jelképező Békemeneten.

