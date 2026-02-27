Kiderült, ki finanszírozta Márki-Zay Péter kedvenc ukrán szobrát Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhelyen a kommunizmus áldozatainak emléknapján avatták fel Leszja Ukrajinka mellszobrát. A Magyarországon kevéssé ismert ukrán költőnő alkotásának értékét 10 ezer dollárban határozták meg – derült ki a Délmagyar legfrissebb cikkéből.
A városvezetés korábban döntött a szobor felállításáról, az azonban csak később derült ki, hogy az összeget adományként Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete biztosította.
Az avatáson beszédet mondott Márki-Zay Péter is. A nagykövet felszólalásában több, a történelmi Magyarországhoz kötődő alkotót említett, köztük Bartók Béla nevét is, és felvetette: a zeneszerző gyermekéveit Kárpátalján töltötte, ezért szerinte feltehető a kérdés, hogy ukrán vagy magyar volt-e. A kijelentés többeknél felháborodást váltott ki.
A 155 éve született Ukrajinka a századfordulón kapcsolatban állt az ukrán marxista és szocialista mozgalmakkal, és 1902-ben oroszról ukrán nyelvre fordította a Kommunista kiáltványt.
Markó Csaba: Leszja Ukrajinka szobra háborús célokat propagál
Markó Csaba, a Fidesz–KDNP önkormányzati frakcióvezetője szerint a szoborállítást nem lehet másképp értelmezni, mint burkolt politikai gesztust az ukránokat támogató háborús narratíva irányába.
A képviselő kifogásolta az időzítést is, mivel az avatás február 25-re, a kommunizmus áldozatainak emléknapjára esett. Úgy fogalmazott: amikor Ukrajna és Oroszország között évek óta tart a háború, és a magyar emberek jelentős része békét akar, nem pedig a háborús propaganda erősítését, akkor érthetetlen, miért kell egy ukrán nemzeti szimbólumot a város közepén felállítani.
Markó Csaba szerint a szobor „háborús célokat propagál – kulturális köntösben”.
Így vett el tízezer dollárt a háború sújtotta ukránoktól Márki-Zay Péter
A 10 ezer dolláros adomány elfogadása is vitát váltott ki a közgyűlésben. Többen azt kifogásolták, hogy a háború sújtotta Ukrajnában sokan nélkülöznek, ezért a pénzt inkább közvetlen segítségnyújtásra kellett volna fordítani.
A közgyűlésen Márki-Zay Péter úgy fogalmazott:
Dollárok átvételében nagy rutinnal rendelkezem, úgyhogy ha nem is ‘gurul’, de nagy örömmel veszünk tízezer dollárnyi adományt.
A polgármester korábban arról is beszélt, hogy a költő személyét nem a város választotta ki, hanem a nagykövet javaslatára esett rá a döntés.
