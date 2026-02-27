Hódmezővásárhelyen a kommunizmus áldozatainak emléknapján avatták fel Leszja Ukrajinka mellszobrát. A Magyarországon kevéssé ismert ukrán költőnő alkotásának értékét 10 ezer dollárban határozták meg – derült ki a Délmagyar legfrissebb cikkéből.

Kiderült, ki finanszírozta Márki-Zay Péter kedvenc ukrán szobrát Hódmezővásárhelyen

A városvezetés korábban döntött a szobor felállításáról, az azonban csak később derült ki, hogy az összeget adományként Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete biztosította.

Az avatáson beszédet mondott Márki-Zay Péter is. A nagykövet felszólalásában több, a történelmi Magyarországhoz kötődő alkotót említett, köztük Bartók Béla nevét is, és felvetette: a zeneszerző gyermekéveit Kárpátalján töltötte, ezért szerinte feltehető a kérdés, hogy ukrán vagy magyar volt-e. A kijelentés többeknél felháborodást váltott ki.

A 155 éve született Ukrajinka a századfordulón kapcsolatban állt az ukrán marxista és szocialista mozgalmakkal, és 1902-ben oroszról ukrán nyelvre fordította a Kommunista kiáltványt.

Markó Csaba: Leszja Ukrajinka szobra háborús célokat propagál

Markó Csaba, a Fidesz–KDNP önkormányzati frakcióvezetője szerint a szoborállítást nem lehet másképp értelmezni, mint burkolt politikai gesztust az ukránokat támogató háborús narratíva irányába.