Hollik István: Európa szügyig áll a háborúban

Ursula von der Leyen már tavaly a hadigazdaságra való átállásról beszélt, most pedig ukrán fegyverexport-központok megnyitása kerül napirendre Európában – Holik István szerint ez súlyos biztonsági kockázat, miközben a Tisza Párt vezetője nem szólal meg.
Ursula von der Leyen már tavaly azt mondta, hogy át kell állni Európának hadigazdaságra – kezdte legújabb videóját Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő.
A kormánypárti politikus úgy folytatta:
Ukrajna az Európai Unió területén európai pénzből gyártat fegyvereket, amit utána visz ki a frontra. Na most amellett, hogy ez Európa számára komoly biztonsági kockázatot jelent, mutatja, hogy Európa szügyig áll ebben a háborúban. Persze Magyar Péternek ehhez egy szava sincs. Szerintetek miért hallgat?
