hölvényi györgy

Nem engedjük, hogy Magyarországot eladósítsák Ukrajna miatt!

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága tárgyalta az ukrán hadikölcsönt. Magyarország nem vesz részt a közös hitelfelvételben, ahogyan katonák küldésében sem fog. Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője Facebook-bejegyzése.
hölvényi györgyukrajnakdnpmagyarországbrüsszeleurópai parlamenteurópai unióháború

„Ma az Európai Parlament Költségvetési Bizottságában arról vitáztunk, hogy az EU a következő hétéves költségvetésében tegye lehetővé egy újabb, 90 milliárd eurós hadikölcsön biztosítását Ukrajna számára, ezzel tovább finanszírozva a háborút és a pusztítást” – írta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője csütörtökön.

Hölvényi György, HölvényiGyörgy, Hölvényi
Hölvényi: Nem engedjük, hogy Magyarországot eladósítsák Ukrajna miatt!
Fotó: Philippe BUISSIN / Facebook/Hölvényi György

A képviselő hozzátette, mindezt az Európai Unió hitelfelvételből finanszírozná, amelynek terhét végső soron az európai polgárok fizetik vissza. Kiemelte:

a polgári magyar kormány ugyanakkor kiharcolta, hogy ebben a közös hitelfelvételben nem vesz részt.

Mi továbbra is képesek vagyunk nemet mondani Brüsszelnek, és nem engedjük, hogy a magyarok pénzét vagy magyar embereket küldjenek a háborúba”

– hangsúlyozta.

Orbán Balázs: Ukrajna tönkreteszi Európát

Hölvényi: A katonák küldésére is nemet mondunk!

A képviselő megállapította, hogy ezekkel a lépésekkel az Európai Unió egyre inkább sodródik bele a háborúba. Azt is hozzátette, az erősödő háborús hangok egyelőre a jogi és pénzügyi kereteket vették napirendre, de jogos kérdés, hogy

a katonák küldését mikor akarják tárgyalni.

Ezzel kapcsolatban leszögezte:

Előre szólunk: ha – ne adj’ Isten – erre sor kerülne, a Fidesz–KDNP-kormány arra is nemet fog mondani!”

