Nem engedjük, hogy Magyarországot eladósítsák Ukrajna miatt!

„Ma az Európai Parlament Költségvetési Bizottságában arról vitáztunk, hogy az EU a következő hétéves költségvetésében tegye lehetővé egy újabb, 90 milliárd eurós hadikölcsön biztosítását Ukrajna számára, ezzel tovább finanszírozva a háborút és a pusztítást” – írta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője csütörtökön.
A képviselő hozzátette, mindezt az Európai Unió hitelfelvételből finanszírozná, amelynek terhét végső soron az európai polgárok fizetik vissza. Kiemelte:
a polgári magyar kormány ugyanakkor kiharcolta, hogy ebben a közös hitelfelvételben nem vesz részt.
Mi továbbra is képesek vagyunk nemet mondani Brüsszelnek, és nem engedjük, hogy a magyarok pénzét vagy magyar embereket küldjenek a háborúba”
– hangsúlyozta.
Hölvényi: A katonák küldésére is nemet mondunk!
A képviselő megállapította, hogy ezekkel a lépésekkel az Európai Unió egyre inkább sodródik bele a háborúba. Azt is hozzátette, az erősödő háborús hangok egyelőre a jogi és pénzügyi kereteket vették napirendre, de jogos kérdés, hogy
a katonák küldését mikor akarják tárgyalni.
Ezzel kapcsolatban leszögezte:
Előre szólunk: ha – ne adj’ Isten – erre sor kerülne, a Fidesz–KDNP-kormány arra is nemet fog mondani!”