„Ma az Európai Parlament Költségvetési Bizottságában arról vitáztunk, hogy az EU a következő hétéves költségvetésében tegye lehetővé egy újabb, 90 milliárd eurós hadikölcsön biztosítását Ukrajna számára, ezzel tovább finanszírozva a háborút és a pusztítást” – írta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője csütörtökön.

Hölvényi: Nem engedjük, hogy Magyarországot eladósítsák Ukrajna miatt!

Fotó: Philippe BUISSIN / Facebook/Hölvényi György

A képviselő hozzátette, mindezt az Európai Unió hitelfelvételből finanszírozná, amelynek terhét végső soron az európai polgárok fizetik vissza. Kiemelte:

a polgári magyar kormány ugyanakkor kiharcolta, hogy ebben a közös hitelfelvételben nem vesz részt.

Mi továbbra is képesek vagyunk nemet mondani Brüsszelnek, és nem engedjük, hogy a magyarok pénzét vagy magyar embereket küldjenek a háborúba”

– hangsúlyozta.