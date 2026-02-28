Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Link másolása
Vágólapra másolva!
A tárcavezető szerint a közel-keleti konfliktus komoly veszélyt jelent hazánkra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalay - bobrovniczky kristófizraelkomoly konfliktusiránminiszter

„Újabb háború rázza meg a világot. Az Egyesült Államok és Izrael közös erővel Irán ellen intézett légicsapásokat, amelynek hatására Irán válaszcsapásokat is gyakorolt a környező országokra. Eszkaláció várható, komoly konfliktus van kialakulóban” – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

Biztonság, honvédelmi miniszter, Szalay-bobrovniczki
 

Kiemelte, 

a miniszterelnök úr vezetésével értékeltük a helyzetet és meghoztuk a szükséges intézkedéseinket. Ez a helyzet az ott élő magyarokra, a helyszínen szolgáltatási katonákra is, de az általános gazdasági helyzetre, energiaárakra is kifejezetten és komoly hatással van. Kapcsolatban állunk a társszervekkel és mindent megteszünk a magyarok biztonsága érdekében külföldön és itthon. A békéhez erőkkel folytatjuk a munkát. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!