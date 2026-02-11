Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, Brüsszelben és Kijevben olyan politikai törekvések láthatók, amelyek a magyar kormány megbuktatására irányulnak, hogy folytathassák a háborús politikát.

A háborús helyzet árnyékában tartott kormányülésről számolt be a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a kormány a béke oldalán állva megvédi a magyar emberek pénzét és jövőjét. Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A honvédelmi miniszter szerint a kormány mindent megtesz azért, hogy megvédhesse a magyarok pénzét és békéjét

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy nem titok, milyen tervek körvonalazódnak a nemzetközi politikai térben. Megfogalmazása szerint Brüsszel és Kijev célja a magyar kormány bukása, mert csak így tudnák tovább finanszírozni és fenntartani a háborús stratégiát.

Nem titok, mit terveznek Brüsszelben és Kijevben. A magyar kormány bukását akarják. Tudják, hogy csak így folytathatják a háborút, csak így tudják azt tovább finanszírozni. Amíg ők tovább szövögetik a háborús terveket, mi mindent megteszünk azért, hogy megvédhessük a magyarok pénzét és békéjét. Ülésezett a kormány!”

- írta a honvédelmi miniszter.