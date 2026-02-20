Energiapolitikai nyomásgyakorlás Magyarország ellen – akcióban a horvátok

A horvát gazdasági miniszter döntése azért különösen érzékeny, mert az Európai Tanács korábbi megállapodása szerint, ha Ukrajna felől nem érkezik orosz olaj, más uniós tagállam biztosíthatja az ellátást Magyarország és Szlovákia számára – jelen esetben Horvátország, az Adria-kőolajvezetéken keresztül. Deák Dániel szerint a horvát álláspont látványos változása időben egybeesik Magyar Péter müncheni tárgyalásaival. Micsoda véletlen...

Andrej Plenkovic kormányfő visszautasította, hogy Horvátország orosz olajat szállítson Magyarország és Szlovákia felé (Fotó: MAGALI-COHEN)

„Nem küldenek kőolajat, hogy zavart és pánikot okozzanak”

Deák bejegyzésében úgy fogalmaz:

Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós tagságát szeretné elérni bármi áron, ezért helyeznek elképesztő nyomást Magyarországra, és ezért támogatják minden erővel Magyar Pétert. Ennek egyik eleme, hogy nem küldenek kőolajat Magyarországra, amivel ellátási zavart és pánikot akarnak kialakítani.”

A politikai elemző szerint titkosszolgálati jelentések arról szólnak, hogy az ukrán fél német közvetítéssel jelezte: nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket, amit a Tisza Párt is elfogadott álláspontként támogat. Deák úgy véli, a horvát döntés is ebbe a geopolitikai és belpolitikai játszmába illeszkedik.