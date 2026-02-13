Hosszú éjszaka előtt áll Orbán Viktor: készül az év beszéde

Hírlevél
A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött képpel üzente: már készül az idei évértékelő beszédére, amely a közelgő választások miatt a szokásosnál is nagyobb politikai súlyt kap. Orbán Viktor február 14-én, szombaton 11 órakor élőben tartja meg beszédét a Várkert Bazárban.
Az évértékelő minden esztendőben iránytűként szolgál a kormányzati prioritások kijelöléséhez, idén azonban a bel- és külpolitikai környezet miatt különösen éles fókusz várható. Orbán Viktor pedig ezúttal sem veszi félvállról a feladatot.

Orbán Viktor
Orbán Viktor tudatta: szorgalmasan készül évértékelő beszédére (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Készül az évértékelő beszéd. Már fél oldal meg is van. Hosszú éjszaka lesz!” 

– írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, utalva arra, hogy javában zajlik az egyik legfontosabb politikai esemény előkészítése. 

Háború, Brüsszel, szuverenitás – ezek lehetnek a fő üzenetek

A választási kampány küszöbén tartott beszédben várhatóan központi téma lesz a háború kérdése, a nemzeti petíció jelentősége, valamint Brüsszel és hazai szövetségeseinek politikája. A kormányfő korábbi évértékelőihez hasonlóan most is világos, egyértelmű politikai üzenetekre lehet számítani, amelyek meghatározhatják a következő hónapok közéleti irányait.

A február 14-i esemény tehát nem pusztán egy hagyományos beszéd lesz, hanem kampánynyitó erődemonstráció is, amely kijelöli a következő időszak fő csapásirányait.

