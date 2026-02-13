Hosszú éjszaka előtt áll Orbán Viktor: készül az év beszéde

Az évértékelő minden esztendőben iránytűként szolgál a kormányzati prioritások kijelöléséhez, idén azonban a bel- és külpolitikai környezet miatt különösen éles fókusz várható. Orbán Viktor pedig ezúttal sem veszi félvállról a feladatot.
Készül az évértékelő beszéd. Már fél oldal meg is van. Hosszú éjszaka lesz!”
– írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, utalva arra, hogy javában zajlik az egyik legfontosabb politikai esemény előkészítése.
Háború, Brüsszel, szuverenitás – ezek lehetnek a fő üzenetek
A választási kampány küszöbén tartott beszédben várhatóan központi téma lesz a háború kérdése, a nemzeti petíció jelentősége, valamint Brüsszel és hazai szövetségeseinek politikája. A kormányfő korábbi évértékelőihez hasonlóan most is világos, egyértelmű politikai üzenetekre lehet számítani, amelyek meghatározhatják a következő hónapok közéleti irányait.
A február 14-i esemény tehát nem pusztán egy hagyományos beszéd lesz, hanem kampánynyitó erődemonstráció is, amely kijelöli a következő időszak fő csapásirányait.