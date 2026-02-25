Hírlevél
Orbán Viktor kemény üzenete: 2026-ban dől el Magyarország sorsa

Ilyen gazdasági károkat okozott Magyarországnak az elhúzódó ukrán-orosz háború

Bayer Zsolt az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

A műsor vendége Bayer Zsolt publicista, akivel mosolyognak egy jót Magyar Péter magyarázkodásain, amelyeket a Telexnek adott interjújában a számára kényesebb kérdésekre produkált. Az Igazság órája hétfői műsorában arról is lesz szó, hogy a háború 4. évfordulóján Kijevben találkoztak a brüsszeli vezetők. Az Európai Néppárt továbbra is a háború meghosszabbításán dolgozik.
Az Igazság órája hétfői műsorának vendége Bayer Zsolt publicista, akivel arról is beszélgetnek, hogy rendszeressé vált, hogy ellenzéki aktivisták ürülékkel fejezik ki véleményüket a Fidesz plakátjain. De előjön Kapitány István énekhangja is.

Bayer Zsolt az Igazság órája műsorában 
Fotó: Facebook/Fidesz frakció

Az Igazság órája nem kerülgeti a forró témákat: Németh Balázs műsorában korábban Bayer Zsolt világosan beszélt a migráció európai következményeiről, a brüsszeli politikai játszmákról és azokról a belpolitikai ügyekről, amelyekről sokan inkább hallgatnának.

Bayer Zsolt a tiszás megszorító csomagról:

A publicista korábban a Hír TV-ben mondta el gondolatait a tiszás megszorító csomagról.

Igazság órája: Egy csatorna a béke és a józan ész pártján!

Cikkünk frissül...

 

