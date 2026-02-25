Bayer Zsolt az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

Az Igazság órája hétfői műsorának vendége Bayer Zsolt publicista, akivel arról is beszélgetnek, hogy rendszeressé vált, hogy ellenzéki aktivisták ürülékkel fejezik ki véleményüket a Fidesz plakátjain. De előjön Kapitány István énekhangja is.

Bayer Zsolt az Igazság órája műsorában

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

Az Igazság órája nem kerülgeti a forró témákat: Németh Balázs műsorában korábban Bayer Zsolt világosan beszélt a migráció európai következményeiről, a brüsszeli politikai játszmákról és azokról a belpolitikai ügyekről, amelyekről sokan inkább hallgatnának.

Bayer Zsolt a tiszás megszorító csomagról:

A publicista korábban a Hír TV-ben mondta el gondolatait a tiszás megszorító csomagról.

Igazság órája: Egy csatorna a béke és a józan ész pártján!

