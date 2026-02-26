Igazság órája: energetikai védelem, uniós vita, plakátrongálás – kövesse nálunk élőben!

A műsor elején Németh Balázs jelezte, hogy a hivatalos program szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf lett volna a vendég, ám a miniszter az energetikai létesítményeket érintő, előző nap elrendelt kiemelt védelem miatt egyeztetésen vett részt. Elhangzott: a tárcavezető várhatóan a következő adásban csatlakozik. A stúdióban így Bende Balázs foglalt helyet.

A beszélgetés középpontjában az elmúlt napok magyar–ukrán viszonya és az energiabiztonság kérdése állt. A műsorban szóba került, hogy Orbán Viktor nyílt levelet tett közzé Volodimir Zelenszkij számára. A Bende Balázs majd az energetikai szállítások helyzetét, valamint a Barátság kőolajvezeték működését érintő fejleményeket értékelte.

Felvetődött az alternatív útvonalak kérdése is. Az adásban elhangzott, hogy az Adria vezeték kapacitása és korábbi szállítási volumene eltér a Barátság vezetékétől. Ezzel összefüggésben megemlítették a MOL és a horvát partner közötti megállapodást, amelynek részeként tesztelési folyamat is szükséges.

A kiemelt létesítmények védelmének megerősítése kapcsán Bende Balázs elmondta: a kormányzati álláspont szerint megelőző intézkedésekről van szó. A szakértő az energiarendszer biztonságát érintő kockázatokat és a drónfenyegetések lehetőségét is kiemelte, utalva arra, hogy a védelem célja a folyamatos ellátás fenntartása.

A nemzetközi politikai összefüggések között szó esett több európai szereplőről is, köztük Donald Tusk és Friedrich Merz nevéről, valamint a magyar belpolitikai vitákról és Magyar Péter megnyilvánulásairól.

Az adásban reagáltak a médiavisszhangra is. Megemlítették a 444 értelmezését, amely az energetikai infrastruktúra védelmével kapcsolatos intézkedéseket negatív kommentálta. A szakértő szerint a kormány lépései elővigyázatossági célt szolgálnak.

