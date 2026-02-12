Kövér László az Igazság órájában – a Zelenszkij-tervről, a Tisza-ügynökökről és a választás tétjéről

Németh Balázs mai vendége nem más volt a stúdióban, mint Kövér László házelnök érkezik, és borítékolható, hogy bőven volt miről beszélgetnük. Az Igazság órájában terítékre került a magyarok biztonságát fenyegető ötpontos Zelenszkij-terv. Szóba jött a 13. és 14. havi nyugdíj elleni tiszás hangulatkeltés, az ukrán fenyegetőzés, és az is, hogyan próbál a baloldal ráfordulni a rezsicsökkentés elleni hergelésre.

Kövér László a közélet legfontosabb kérdéseiről fog beszélgetni Németh Balázzsal az Igazság órájában (Forrás: Facebook/Fidesz-frakció)

"Eltűntek a valódi viták"

Őrületnek nevezte a jelenlegi kampányidőszakot Kövér László, aki szerint ma már szinte lehetetlen normális, érdemi vitát folytatni a politikában. A házelnök úgy fogalmazott: volt idő, amikor még számított, ki mit képvisel, mit tett le az asztalra, és a felek racionális érvek mentén ütköztették az álláspontjaikat.

Szerinte mára ez megváltozott. Példaként említette, hogy a tiszások legutóbb Veszprémben jelentették be: nem hajlandóak vitázni. Eközben – állítása szerint – folyamatosan támadják politikai ellenfeleiket, és „ordenáré hazugságokkal bombázzák” őket.

A házelnök szerint a kérdés az, hogy a választók képesek-e különbséget tenni igazság és valótlanság között. Hogy ez sikerült-e, az – mint fogalmazott – véglegesen április 12-én derül ki.

Az a legveszélyeseb, mikor valaki pillanatnyi benyomás alapján ítélkezik és szavaz"

– fejtegette a Házelnök.

Kövér László: A Tisza kineveti a 14. havi nyugdíjat, mi pedig fizetjük

Gúny és relativizálás kíséri a 14. havi nyugdíjat a tiszások részéről – erről beszélt Kövér László. A házelnök szerint az ellenzéki oldal azt állítja: a juttatás hitelből van, „amúgy is jár”, csupán választási fogás, miközben Orbán Viktort is támadják.

Kövér úgy látja, a Tisza Párt „új, tiszta erőként” próbálja beállítani magát, ám szerinte a háttérben régi baloldali szereplők bukkannak fel.

Példaként említette Bokros Lajost is, akit a korábbi megszorító politika jelképének nevezett. A házelnök hangsúlyozta: a kormány korábban azt ígérte a nyugdíjasoknak, hogy a baloldali kormányzással ellentétben megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét.

Mi azt ígértük a nyugdíjasoknak, hogy szemben a korábbi baloldali kormányzással, igyekszünk megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét”

– fogalmazott. Hozzátette: ennek túlteljesítéseként vezették be a 13. havi nyugdíjat, és most a 14. havi juttatást is folyósítják. A kifizetések a mai napon kezdődnek meg.