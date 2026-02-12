Kövér László az Igazság órájában – a Zelenszkij-tervről, a Tisza-ügynökökről és a választás tétjéről

Németh Balázs mai vendége nem más volt a stúdióban, mint Kövér László házelnök érkezik, és borítékolható, hogy bőven volt miről beszélgetnük. Az Igazság órájában terítékre került a magyarok biztonságát fenyegető ötpontos Zelenszkij-terv. Szóba jött a 13. és 14. havi nyugdíj elleni tiszás hangulatkeltés, az ukrán fenyegetőzés, és az is, hogyan próbál a baloldal ráfordulni a rezsicsökkentés elleni hergelésre.
"Eltűntek a valódi viták"
Őrületnek nevezte a jelenlegi kampányidőszakot Kövér László, aki szerint ma már szinte lehetetlen normális, érdemi vitát folytatni a politikában. A házelnök úgy fogalmazott: volt idő, amikor még számított, ki mit képvisel, mit tett le az asztalra, és a felek racionális érvek mentén ütköztették az álláspontjaikat.
Szerinte mára ez megváltozott. Példaként említette, hogy a tiszások legutóbb Veszprémben jelentették be: nem hajlandóak vitázni. Eközben – állítása szerint – folyamatosan támadják politikai ellenfeleiket, és „ordenáré hazugságokkal bombázzák” őket.
A házelnök szerint a kérdés az, hogy a választók képesek-e különbséget tenni igazság és valótlanság között. Hogy ez sikerült-e, az – mint fogalmazott – véglegesen április 12-én derül ki.
Az a legveszélyeseb, mikor valaki pillanatnyi benyomás alapján ítélkezik és szavaz"
– fejtegette a Házelnök.
Kövér László: A Tisza kineveti a 14. havi nyugdíjat, mi pedig fizetjük
Gúny és relativizálás kíséri a 14. havi nyugdíjat a tiszások részéről – erről beszélt Kövér László. A házelnök szerint az ellenzéki oldal azt állítja: a juttatás hitelből van, „amúgy is jár”, csupán választási fogás, miközben Orbán Viktort is támadják.
Kövér úgy látja, a Tisza Párt „új, tiszta erőként” próbálja beállítani magát, ám szerinte a háttérben régi baloldali szereplők bukkannak fel.
Példaként említette Bokros Lajost is, akit a korábbi megszorító politika jelképének nevezett. A házelnök hangsúlyozta: a kormány korábban azt ígérte a nyugdíjasoknak, hogy a baloldali kormányzással ellentétben megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét.
Mi azt ígértük a nyugdíjasoknak, hogy szemben a korábbi baloldali kormányzással, igyekszünk megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét”
– fogalmazott. Hozzátette: ennek túlteljesítéseként vezették be a 13. havi nyugdíjat, és most a 14. havi juttatást is folyósítják. A kifizetések a mai napon kezdődnek meg.
Kövér László az ötpontos Zelenszkij-tervről: Ukrajna felvétele gazdasági és politikai földrengést hozna Európában
Éles kritikát fogalmazott meg Kövér László az úgynevezett ötpontos Zelenszkij-terv kapcsán. A házelnök szerint Ukrajna jelenleg nem lenne életképes a nyugati országok támogatása nélkül, és Brüsszel azzal, hogy mindenáron az uniós csatlakozás mellett döntött, több stratégiai célt kíván egyszerre elérni.
Kövér úgy fogalmazott:
Ukrajna öt percig nem lenne életképes anélkül a köldökzsinór nélkül, amit a nyugati országok biztosítanak”.
Szerinte az uniós felvétel első számú vesztesei az európai gazdák lennének, mivel az olcsó, nagy mennyiségű ukrán mezőgazdasági termékek ellehetetlenítenék a kontinens termelőit. Álláspontja szerint ez tudatos politika, amely – megfogalmazása szerint – „Sztálin elvtárs kuláktalanítási politikájának 21. századi változata”.
A házelnök szerint ezzel nemcsak a gazdatársadalom kerülne veszélybe, hanem Európa élelmezési önellátása is meggyengülne.
A tradicionális polgári réteg visszaszorítása is cél lehet, amelyet „a konzervatív elköteleződés legstabilabb talapzatának” nevezett.
Emlékeztetett arra, hogy az európai alapítóatyák éppen ennek megőrzésében látták a közösség stabilitásának zálogát.
Harmadik érvként a döntéshozatali mechanizmus átalakulását említette. Kövér szerint Ukrajna lélekszáma miatt a konszenzusos döntéshozatal háttérbe szorulhatna, és a minősített többségi szavazás válna dominánssá, ami – szavai szerint – Közép-Európa érdekérvényesítő képességét jelentősen csökkentené.
Közép-Európának innentől kuss lenne a neve”
– fogalmazott. A házelnök azt is kijelentette:
„Ukrajna a mi életünkben nem fog gazdaságilag talpra állni.”
Megjegyezte továbbá, hogy Manfred Weber már bejelentkezett az európai vezetői posztok egyikére, ami szerinte jelzi, hogy az uniós politikai térben is komoly átrendeződés zajlik. Mint mondta:
Egy diktatórikusan vezetett európai Birodalomra fogják átalkítani az Európai Uniót Ukrajna segítségével."
Kövér László: Fenyegetőzésre nincs válasz, Brüsszel hallgat
A beszélgetés során szóba került az az ukrán katonai vezető is, aki korábban Magyarország megtámadásával fenyegetőzött. Kövér László ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy Ukrajnában – megítélése szerint – a náci ideológiáknak máig létező kultusza van, amely történelmi gyökerei a második világháború időszakáig nyúlnak vissza. A házelnök úgy fogalmazott:
Ahol káosz van, ott nagyon oda kell figyelni, hogy mi történik. Bízom benne, hogy a józanság megmaradt Európa néhány vezetőjében.”
Kövér szerint Brüsszel hozzáállása is árulkodó. Állítása szerint az ukrán fenyegető kijelentésekre nem érkezett érdemi reakció uniós részről.
Brüsszel szándékairól semmi sem árulkodik jobban, mint az, hogy Zelenszkij fenyegetőzésére semmi válasz nincs”
– jelentette ki a házelnök.
„A valós veszélyt próbálják nemlétezőnek beállítani”
A beszélgetésben szóba került egy, a HVG által közzétett videó is, amelyben fiatalok fejtették ki véleményüket a sorozás kérdéséről. Kövér László szerint a felvétel azt a narratívát erősíti, amely a fenyegetettséget bagatellizálja. A házelnök emlékeztetett:
A valóságos veszélyt próbálják nemlétezőként bemutatni. Ugyanezt csinálták az illegális migrációval”
Ehhez képest az ukrajnai erőszakos sorozásokról szóló felvételekkel van tele az internet.
Tudatosan helyezik támadás alatt a nemi identitást
A toxikus maszkulinitással ellenséget próbálnak csinálni a heteroszexuális fehér férfiakból. És részben ez sikerült. "ha a nemi identitásod nincs, akkor hogy lenne nemzeti indetitásod? Hogy akarod a hazádat megvédeni?
Ha az oroszok bejönnének Németországba, a német fiatalok a spanyol tengerpartig menekülnének"
- mutatott rá Kövér. Az ukrán férfiakból akarnják megalkotni "Európa zsoldos hadseregét". Olyan ördögi terv bonatkozik ki, amire ezelőtt 10 évvel nem gondoltam volna - mondta Kövér. A kérdés az: akarjuk -e, hogy Magyarország kiszolgáltatottá akar -e válni olyan birodalomnak, ami el akarja venni az önálló élelmiszerellátást, az ipart, és kiszolgáltatottá akar -e válni egy olyan országnak, ami nem sokáig volt állam, és akkor sem működött normálisan.
A Tisza Párt mögött újra feltűnhet a globalista háttérhatalom
Kövér László szerint a Tisza Párt felemelkedése kapcsán nem pusztán pártpolitikai kérdésről van szó, hanem arról is, hogy visszaszivároghatnak-e a multinacionális érdekeket kiszolgáló globalista körök a döntéshozatalba. A házelnök történelmi példákon keresztül beszélt a gazdasági és politikai hatalom viszonyáról.
Kövér úgy fogalmazott: a feudalizmus óta folyamatos feszültség tapasztalható az informálisan működő magánhatalom és az állami közhatalom között. Értelmezése szerint a kapitalizmus aranykorát az jelentette, amikor a gazdasági és a politikai erőközpontok kiegyeztek egymással, és stabil együttműködés alakult ki. Példaként a német gazdaság egykori fellendülését említette, amely szerinte ennek az egyensúlynak volt köszönhető.
A házelnök szerint ez a modell mára felborult. Állítása szerint a nemzetközi fórumokhoz és szervezetekhez köthető, úgynevezett „Globsec-féle” hatalmi törekvések célja, hogy a politikai döntéshozatalt minden országban a gazdasági érdekcsoportok alá rendeljék. Ennek eszközeként értelmezte azt is, hogy egyre több tagállami hatáskört próbálnak brüsszeli szintre emelni.
Kövér szerint a kérdés az, hogy a nemzeti szuverenitás megőrizhető-e ebben a folyamatban, illetve hogy a magyar belpolitikában megjelenő új erők milyen irányba mozdítják el az ország mozgásterét.
„A világ megrontóinak tartom őket”
Éles hangvételű kijelentéseket tett Kövér László a háborús helyzet és a nemzetközi erőviszonyok kapcsán. A házelnök szerint egyes szereplők jelentős anyagi haszonra tettek szert a konfliktus nyomán.
„Nyilvánvaló, hogy a Kapitány nevű ember gennyesre kereste magát a háborún”
– fogalmazott Kövér, majd történelmi párhuzamot is vont. Példaként Gerő Ernőt említette, akit – mint mondta – annak idején azért küldtek Moszkvából Magyarországra, mert nem jelentett számára akadályt a nyelvi közeg. A házelnök szerint a jelenlegi folyamatok is hasonló logika mentén zajlanak, és úgy látja, bizonyos nemzetközi körök külső érdekeket képviselve próbálnak befolyást gyakorolni az országokra.
„Őket a világ megrontóinak tartom”
– szögezte le Kövér.
Ez a választás a szuverenitásról és a szabadságról szól
A házelnök élesen bírálta Dobrev Klára kampányát, amely a határon túli magyarok szavazati jogát érinti. Véleménye szerint ez a stratégia „nagyon kevés lesz az ötszázalékos küszöb eléréséhez”. Hangsúlyozta: az az összeg, amelyet Magyarország a külhoni magyar közösségekre fordított, többszörösen megtérült.
A tartozásunkat rójuk le nekik”
– fogalmazott. A Medián friss felmérésére reagálva, amely szerint Magyar Péter alkalmasságát többen látják kedvezőbbnek a miniszterelnöki posztra, mint Orbán Viktorét, Kövér úgy vélekedett: a jelenlegi kormányfő súlya messze túlmutat Magyarország méretén.
Szerinte ha a világ országaiban versenyt rendeznének, és öt európai politikust kellene megnevezni, sokan talán nem tudnának ennyit felsorolni, de Orbán Viktor biztosan szerepelne a három-négy legismertebb között.
Kövér László szerint a mostani választás nem hasonlítható a korábbiakhoz. Úgy látja, nem szabad megengedni, hogy az ország ismét olyan lemaradási időszakba kerüljön, mint amilyen 2002 után kezdődött. Álláspontja szerint a szuverenitás is veszélybe kerülhet, ha „ügynökök” váltanák fel a nemzeti érdekeket képviselő politikusokat. „Ez a választás arról szól, hogy szabadok leszünk-e holnapután is” – zárta gondolatait.
Kövesse nálunk élőben!