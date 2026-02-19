Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak sem – Pócs János az Igazság órájában

A csütörtöki Igazság órája vendége Pócs János országgyűlési képviselő, akivel a műsorvezető, Németh Balázs beszélgetett arról is, hogy újra megszólalt a szemtanú Magyar Péter drogbulijáról, valamint Kapitány István ismét lebuktatta a Tisza Pártot. A választások után mondanák csak el a valódi céljaikat.

Pócs János az Igazság órája csütörtöki műsorában

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

Orbán Viktor megerősítette: leállítottuk a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába

Mint ismert, a Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Ukrajna azóta sem indította újra a szállítást a kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon. Ezért egyértelművé vált, hogy Kijev politikai döntést hozott.

Ennek megfelelően hozta meg döntését a magyar kormány is.

A Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték – erősítette meg a bejelentést Orbán Viktor miniszterelnök.

Igazság órája: Kapitány István újfent lebuktatta a Tisza Pártot

Ukrajna zsarol, Magyarország ellenáll

Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője a műsor kezdetén az ukrán zsarolásról elmondta, hogy Orbán Viktor előrelátásának köszönhető, hogy ugyanúgy, ahogy a migránsválsággal kapcsolatban, most is látszik, hogy

Magyarországot zsarolják, nem jön olaj, ha a magyar családok pénze nem megy Ukrajnába, vagy nem szavazzuk meg, hogy Ukrajna bejöhessen az Európai Unióba.

A miniszterelnök ellen tud állni a zsarolásnak, előrelátásának köszönhetően, viszont látni kell, hogy az ellenzék erre nem képes, sőt egyre inkább zsarolhatóbbá válik

– mondta el Pócs.

Kapitány István szavaiból látszik, hogy fogalma sincs arról, hogy mi van az országban. Kijelentette a tiszás, hogy majd, amikor megnyerik a választást, megvalósítják azt, amit most nem mondanak el, de elterveztek.

Pontról pontra idézni kell azt, amit a Tisza párt elmond, talán ez a kampányban a lehető legjobb, hiszen folyamatosan lebuktatják magukat,

ha a választók ebből nem értenek, akkor semmiből – tette hozzá.