Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak sem – Pócs János az Igazság órájában

A csütörtöki Igazság órája vendége Pócs János országgyűlési képviselő, akivel a műsorvezető, Németh Balázs beszélgetett arról is, hogy újra megszólalt a szemtanú Magyar Péter drogbulijáról, valamint Kapitány István ismét lebuktatta a Tisza Pártot. A választások után mondanák csak el a valódi céljaikat.
Orbán Viktor megerősítette: leállítottuk a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába
Mint ismert, a Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Ukrajna azóta sem indította újra a szállítást a kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon. Ezért egyértelművé vált, hogy Kijev politikai döntést hozott.
Ennek megfelelően hozta meg döntését a magyar kormány is.
A Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték – erősítette meg a bejelentést Orbán Viktor miniszterelnök.
Igazság órája: Kapitány István újfent lebuktatta a Tisza Pártot
Ukrajna zsarol, Magyarország ellenáll
Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője a műsor kezdetén az ukrán zsarolásról elmondta, hogy Orbán Viktor előrelátásának köszönhető, hogy ugyanúgy, ahogy a migránsválsággal kapcsolatban, most is látszik, hogy
Magyarországot zsarolják, nem jön olaj, ha a magyar családok pénze nem megy Ukrajnába, vagy nem szavazzuk meg, hogy Ukrajna bejöhessen az Európai Unióba.
A miniszterelnök ellen tud állni a zsarolásnak, előrelátásának köszönhetően, viszont látni kell, hogy az ellenzék erre nem képes, sőt egyre inkább zsarolhatóbbá válik
– mondta el Pócs.
Kapitány István szavaiból látszik, hogy fogalma sincs arról, hogy mi van az országban. Kijelentette a tiszás, hogy majd, amikor megnyerik a választást, megvalósítják azt, amit most nem mondanak el, de elterveztek.
Pontról pontra idézni kell azt, amit a Tisza párt elmond, talán ez a kampányban a lehető legjobb, hiszen folyamatosan lebuktatják magukat,
ha a választók ebből nem értenek, akkor semmiből – tette hozzá.
Ugyanazokat a hazugságokat halljuk, mint 20 évvel ezelőtt szőlő amikor az akkori baloldal is kijelentette, hogy nem lesz gázáremelés, aztán többször emeltek – hívta fel a figyelmet a képviselő.
Amikor Brüsszelben megdicsérik a magyar kormányfőt, az a magyar embereknek rosszat jelent. Azért dicsérik ott a mindenkori kormányfőt, ahogyan Gyurcsány idejében is, mert teljesíti azt, amit Brüsszelben elvárnak. A Tisza Párt is így tenne
– mutatott rá Pócs.
Magyar Péternek semmi nem elég, miniszterelnök akar lenni
Magyar Péter a nehéz éjszakáit ő maga meséli el, kinek jutott volna eszébe az, hogy egy szoba képét látva tegyen vallomást
– hívta fel a figyelmet a képviselő, hozzátéve:
Magyar Péterről tudni kell, hogy mindig előre menekül. Elmondja azt a történetet, ami szerinte vállalható, hozzáteszi azt is, hogy minden, ami ezután meg fog jelenni, az a mesterséges intelligencia műve.
A Tisza Párt vezére nem az embereket akarja képviselni, ö miniszterelnök akar lenni, nem kevesebb – mutatott rá Pócs.
A tiszás agresszió folyamatosan jelen van
A tiszás aggressziónak nincs határa, napi szinten érzékelhető a – egyelőre – verbális erőszak
– mondta el Pócs, hozzátéve, neki is üzentek már többször is, ezek az emberek nehezen nyelik le a választási vereséget, szerinte azt mondják a tiszások, hogy ha kis mértékű a Fidesz győzelme, akkor azt nem fogják elismerni.
Ezért kell minél nagyobb arányban megnyerni a választást, jelentősen előnnyel kell zárni a választási versenyt
– hangsúlyozta.
A Tisza Párt a polgárháborús hangulatban érdekelt
Pócs János felhívta a figyelmet arra, hogy hiába szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy békés, demokratikus választás legyen, szerinte a Tisza Pártnak köszönhetően polgárháborús hangulat fog uralkodni az országban a választásokig.
A választásokkal kapcsolatban azt látja, hogy mellettük van a többség viszont az nagyon fontos, hogy a választópolgárok menjenek el szavazni és akkor meg is lesz a győzelem.
