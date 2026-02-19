Hírlevél
Rendkívüli

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Ezt tudnia kell!

Most már biztos: megérezzük, hogy nem jön olaj a Barátság-vezetéken – erre kell felkészülni

igazság órája

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak sem – Pócs János az Igazság órájában

Egy csatorna a béke és a józan ész pártján! A csütörtöki Igazság órája vendége Pócs János országgyűlési képviselő volt, akivel a műsorvezető, Németh Balázs beszélgetett arról, hogy miért is állította le Magyarország a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, amire kemény szavakkal reagált Ukrajna. Beszéltek Magyar Péter botrányáról és a fokozódó tiszás agressióról is.
igazság órájaKapitány IstvánPócs JánosMagyar Péter

A csütörtöki Igazság órája vendége Pócs János országgyűlési képviselő, akivel a műsorvezető, Németh Balázs beszélgetett arról is, hogy újra megszólalt a szemtanú Magyar Péter drogbulijáról, valamint Kapitány István ismét lebuktatta a Tisza Pártot. A választások után mondanák csak el a valódi céljaikat.

PócsJános, Pócs János,, Pócs János az Igazság órája csütörtöki műsorában
Pócs János az Igazság órája csütörtöki műsorában
Fotó: Facebook/Fidesz frakció

Orbán Viktor megerősítette: leállítottuk a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába

Mint ismert, a Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Ukrajna azóta sem indította újra a szállítást a kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon. Ezért egyértelművé vált, hogy Kijev politikai döntést hozott.

Ennek megfelelően hozta meg döntését a magyar kormány is.

A Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték – erősítette meg a bejelentést Orbán Viktor miniszterelnök.

Igazság órája: Kapitány István újfent lebuktatta a Tisza Pártot

Ukrajna zsarol, Magyarország ellenáll

Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője a műsor kezdetén az ukrán zsarolásról elmondta, hogy Orbán Viktor előrelátásának köszönhető, hogy ugyanúgy, ahogy a migránsválsággal kapcsolatban, most is látszik, hogy

Magyarországot zsarolják, nem jön olaj, ha a magyar családok pénze nem megy Ukrajnába, vagy nem szavazzuk meg, hogy Ukrajna bejöhessen az Európai Unióba.

A miniszterelnök ellen tud állni a zsarolásnak, előrelátásának köszönhetően, viszont látni kell, hogy az ellenzék erre nem képes, sőt egyre inkább zsarolhatóbbá válik

– mondta el Pócs.

Kapitány István szavaiból látszik, hogy fogalma sincs arról, hogy mi van az országban. Kijelentette a tiszás, hogy majd, amikor megnyerik a választást, megvalósítják azt, amit most nem mondanak el, de elterveztek.

Pontról pontra idézni kell azt, amit a Tisza párt elmond, talán ez a kampányban a lehető legjobb, hiszen folyamatosan lebuktatják magukat,

ha a választók ebből nem értenek, akkor semmiből – tette hozzá.

Ugyanazokat a hazugságokat halljuk, mint 20 évvel ezelőtt szőlő amikor az akkori baloldal is kijelentette, hogy nem lesz gázáremelés, aztán többször emeltek – hívta fel a figyelmet a képviselő.

Amikor Brüsszelben megdicsérik a magyar kormányfőt, az a magyar embereknek rosszat jelent. Azért dicsérik ott a mindenkori kormányfőt, ahogyan Gyurcsány idejében is, mert teljesíti azt, amit Brüsszelben elvárnak. A Tisza Párt is így tenne

– mutatott rá Pócs.

Magyar Péternek semmi nem elég, miniszterelnök akar lenni

Magyar Péter a nehéz éjszakáit ő maga meséli el, kinek jutott volna eszébe az, hogy egy szoba képét látva tegyen vallomást

– hívta fel a figyelmet a képviselő, hozzátéve:

Magyar Péterről tudni kell, hogy mindig előre menekül. Elmondja azt a történetet, ami szerinte vállalható, hozzáteszi azt is, hogy minden, ami ezután meg fog jelenni, az a mesterséges intelligencia műve.

A Tisza Párt vezére nem az embereket akarja képviselni, ö miniszterelnök akar lenni, nem kevesebb – mutatott rá Pócs.

A tiszás agresszió folyamatosan jelen van

A tiszás aggressziónak nincs határa, napi szinten érzékelhető a – egyelőre – verbális erőszak

– mondta el Pócs, hozzátéve, neki is üzentek már többször is, ezek az emberek nehezen nyelik le a választási vereséget, szerinte azt mondják a tiszások, hogy ha kis mértékű a Fidesz győzelme, akkor azt nem fogják elismerni.

Ezért kell minél nagyobb arányban megnyerni a választást, jelentősen előnnyel kell zárni a választási versenyt

– hangsúlyozta.

A Tisza Párt a polgárháborús hangulatban érdekelt

Pócs János felhívta a figyelmet arra, hogy hiába szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy békés, demokratikus választás legyen, szerinte a Tisza Pártnak köszönhetően polgárháborús hangulat fog uralkodni az országban a választásokig.

A választásokkal kapcsolatban azt látja, hogy mellettük van a többség viszont az nagyon fontos, hogy a választópolgárok menjenek el szavazni és akkor meg is lesz a győzelem.

Cikkünk frissül…

 

