Így fogadták Orbán Viktort a családi vendéglőben

Orbán Viktor a nagy sikerű telt házas hatvani Háborúellenes gyűlést követően megállt ebédelni. Erről pedig egy videót is közzétett a közösségi oldalán.

A DPK Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A felvételen az látható, ahogyan a miniszterelnök megköszöni az ebédet az étterem személyzetének. A felvétel végén többen is fényképezkednek vele.