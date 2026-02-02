Így fogadták Orbán Viktort a családi vendéglőben

Orbán Viktor a szombati hatvani háborúellenes gyűlés után ebédelni állt meg, az étteremben készült videót pedig közösségi oldalán is közzétette.
A felvételen az látható, ahogyan a miniszterelnök megköszöni az ebédet az étterem személyzetének. A felvétel végén többen is fényképezkednek vele.
