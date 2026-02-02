Így fogadták Orbán Viktort a családi vendéglőben

Hírlevél
34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor a szombati hatvani háborúellenes gyűlés után ebédelni állt meg, az étteremben készült videót pedig közösségi oldalán is közzétette.
Orbán Viktorminiszterelnökebéd

Orbán Viktor a nagy sikerű telt házas hatvani Háborúellenes gyűlést követően megállt ebédelni. Erről pedig egy videót is közzétett a közösségi oldalán. 

DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
A DPK  Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A felvételen az látható, ahogyan a miniszterelnök megköszöni az ebédet az étterem személyzetének. A felvétel végén többen is fényképezkednek vele.

 

