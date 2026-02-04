Így méltatta Orbán Viktor a Fekete Párducot

Nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban. Nem azért volt válogatott, mert jó futballista volt, abból sok van, hanem mert nagyon szerette a hazáját és mindent megtett érte – így métatta Facebook-videójában Orbán Viktor Grosics Gyulát, az Aranycsapat egykori kapusát.

A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett magyar labdarúgó ugyanis száz évvel ezelőtt, 1926 február 4-én született. Grosics Gyula beceneve a Fekete Párduc volt.