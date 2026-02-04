Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Hűha!

Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

fekete párduc

Így méltatta Orbán Viktor a Fekete Párducot

16 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban” – méltatta Facebook-videójában Orbán Viktor az Aranycsapat legendás kapusát, Grosics Gyula. A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett futballista száz évvel ezelőtt született.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fekete párducorbán viktorgrosics gyula

Nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban. Nem azért volt válogatott, mert jó futballista volt, abból sok van, hanem mert nagyon szerette a hazáját és mindent megtett érte – így métatta Facebook-videójában Orbán Viktor Grosics Gyulát, az Aranycsapat egykori kapusát.

Az Aranycsapat kapusát, a 86-szoros magyar válogatott Grosics Gyulát a Nemzet Sportolója címmel is kitüntetették Fotó: Vadnai Szabolcs orbán
 

A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett magyar labdarúgó ugyanis száz évvel ezelőtt, 1926 február 4-én született. Grosics Gyula beceneve a Fekete Párduc volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!