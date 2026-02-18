Menczer Tamás: Zelenszkij bünteti Magyarországot az olajvezeték elzárásával

Zelenszkij megmondta: megakadályozza, hogy Magyarország orosz olajat vásároljon. Elzárja a vezetéket, esetleg felrobbantja. Aki ilyet tesz, az Magyarország ellensége. Ukrajna az ellenségünk – jelentette ki Menczer Tamás Facebook bejegyzésében szerdán.

Zelenszkij támadást indított a magyar energiabiztonság ellen

Fotó: Az Alapjogokért Központ illusztrációja

Zelenszkij bábkormányt akar

Menczer Tamás videóbejegyzéséhez azt írta, orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Szerinte Zelenszkij politikai okokból támadja Magyarországot, ugyanis egy Tisza bábkormányt akar, amely

támogatja a háborút,

támogatja Ukrajna uniós tagságát,

és odaadja a magyarok pénzét Ukrajnának.

„Mi pedig – Orbán Viktor vezetésével – mindezekre nemet mondunk.

Magyarországot meg fogjuk védeni. Magyarország az első, nem Ukrajna!”

– hangsúlyozta Menczer.