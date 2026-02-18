Menczer Tamás: Zelenszkij bünteti Magyarországot az olajvezeték elzárásával

Hírlevél
30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Zelenszkij politikai okokból támadja Magyarországot. Egy olyan bábkormányt akar, amely támogatja a háborút, támogatja Ukrajna uniós tagságát és odaadja a magyarok pénzét Ukrajnának: ez a Tisza.
Zelenszkij megmondta: megakadályozza, hogy Magyarország orosz olajat vásároljon. Elzárja a vezetéket, esetleg felrobbantja. Aki ilyet tesz, az Magyarország ellensége. Ukrajna az ellenségünk – jelentette ki Menczer Tamás Facebook bejegyzésében szerdán.

zelenszkij
Zelenszkij támadást indított a magyar energiabiztonság ellen
Fotó: Az Alapjogokért Központ illusztrációja 

Zelenszkij bábkormányt akar

Menczer Tamás videóbejegyzéséhez azt írta, orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Szerinte Zelenszkij politikai okokból támadja Magyarországot, ugyanis egy Tisza bábkormányt akar, amely

  • támogatja a háborút,
  • támogatja Ukrajna uniós tagságát,
  • és odaadja a magyarok pénzét Ukrajnának.

„Mi pedig – Orbán Viktor vezetésével – mindezekre nemet mondunk.

Magyarországot meg fogjuk védeni. Magyarország az első, nem Ukrajna!”

– hangsúlyozta Menczer.

 

