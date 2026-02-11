Hankó Balázs: A Tisza Párt visszahozná az IMF-et

Ismét egy olyan jövőkép rajzolódik ki, amelyben külső erők diktálnak, és a magyar családok fizetik meg a politikai kalandorság árát. A gazdasági függetlenség feladása és a megszorítások korszaka nem egy távoli fenyegetés, hanem egy olyan múlt, amelyből már közösen tanultunk – írta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter videó bejegyzéséhez annak kapcsán, hogy a Tisza Párt visszahozná az IMF-et.

Hankó Balázs: A nemzeti kormány nem engedi vissza az IMF-et

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter ezt annak mentén közölte, hogy a Tisza Párt programírója, Petschnig Mária Zita a mellékelt videó szerint egyértelművé tette, hogy

a párt adóemelésekben és a Nemzetközi Valutaalaphoz való fordulásban látja a megoldást, figyelmen kívül hagyva, hogy az IMF hitelei mindig is súlyos feltételekkel, megszorításokkal jártak.

Hankó Balázs hozzátette: a terv egybecseng azzal a birodalmi elvárásrendszerrel, amely a családi adókedvezmények és a rezsicsökkentés felszámolását célozza, és feláldozná nemzeti szuverenitásunk egy részét külső forrásokért cserébe.