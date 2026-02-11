Hankó Balázs: A Tisza Párt visszahozná az IMF-et

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A terv egybecseng azzal a birodalmi elvárásrendszerrel, amely a családi adókedvezmények és a rezsicsökkentés felszámolását célozza, és feláldozná nemzeti szuverenitásunk egy részét külső forrásokért cserébe. A nemzeti kormány nem engedi vissza az IMF-et – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerdán.
imfkormányTisza Pártnemzetközi valutaalapPetschnig Mária ZitaHankó Balázs

Ismét egy olyan jövőkép rajzolódik ki, amelyben külső erők diktálnak, és a magyar családok fizetik meg a politikai kalandorság árát. A gazdasági függetlenség feladása és a megszorítások korszaka nem egy távoli fenyegetés, hanem egy olyan múlt, amelyből már közösen tanultunk – írta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter videó bejegyzéséhez annak kapcsán, hogy a Tisza Párt visszahozná az IMF-et.

Hankó Balázs: A nemzeti kormány nem engedi vissza az IMF-et, Budapest, 2026. január 20.Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter előadást tart a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán működő Európa-tanulmányok műhely szervezésében megrendezett Nemzeti szuverenitás és uniós hatáskörök - Hatáskörbővítés az oktatás, a kultúra és a családpolitika területén című konferencián Budapesten, a Károlyi-Csekonics-palotában 2026. január 20-án.MTI/Lakatos Péter
Hankó Balázs: A nemzeti kormány nem engedi vissza az IMF-et
Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter ezt annak mentén közölte, hogy a Tisza Párt programírója, Petschnig Mária Zita a mellékelt videó szerint egyértelművé tette, hogy

a párt adóemelésekben és a Nemzetközi Valutaalaphoz való fordulásban látja a megoldást, figyelmen kívül hagyva, hogy az IMF hitelei mindig is súlyos feltételekkel, megszorításokkal jártak.

Hankó Balázs: A nemzeti kormány nem engedi vissza az IMF-et

Hankó Balázs hozzátette: a terv egybecseng azzal a birodalmi elvárásrendszerrel, amely a családi adókedvezmények és a rezsicsökkentés felszámolását célozza, és feláldozná nemzeti szuverenitásunk egy részét külső forrásokért cserébe.

Csak erős idegzetűeknek! – Menczer Tamás legújabb videója nem mindenkinek ajánlott

A miniszter azt is kiemelte, a Tisza Párt valódi szándékai és a választóinak tett ígéretei között veszélyes szakadék tátong, ami a választók szándékos megtévesztésére utal. Fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a gazdasági stabilitás nem egy elvont fogalom, hanem minden magyar család mindennapi biztonságának és jövőtervezésének alapja.

A nemzeti kormány nem engedi vissza az IMF-et és nem enged semmilyen más követelésnek sem, aminek a magyar családok látnák kárát!”

– hívta fel a figyelmet a miniszter végezetül.

