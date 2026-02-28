Irán lezárhatta a világ egyik legfontosabb olajútvonalát

Irán figyelmeztetést küldött a Hormuzi-szoros térségében közlekedő hajóknak, amely szerint egyetlen tanker sem haladhat át a kulcsfontosságú tengeri útvonalon – számolt be róla a Világgazdaság a Reuters információira hivatkozva. A fejlemény komoly kockázatot jelenthet a globális energiaellátásra és az olajárak alakulására.

A képen a Boracay nevű tanker hajó, a francia partoknál, 2025 októberében (A gyanú szerint az orosz árnyékflotta része) Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

A lap beszámolója szerint az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője arról tájékoztatott, hogy a térségben hajózó kereskedelmi hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától. Az üzenetekben az állt: „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”. Irán hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a lezárást.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala: ezen keresztül jut el a globális piacokra a Perzsa-öböl menti nagy olajtermelő országok – köztük Szaúd-Arábia, Irak és az Egyesült Arab Emírségek – exportjának jelentős része. A szoros esetleges blokádja ezért azonnali hatással lehet a nemzetközi olajpiacokra.

A feszültség azután éleződött ki, hogy szombat reggel Izrael megelőző csapást mért Iránra, amelyben az Egyesült Államok is részt vett. Elemzők szerint a konfliktus gazdasági következményei szempontjából Irán válaszlépései akár fontosabbak lehetnek, mint maga a katonai akció.

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt: egy iráni háború jelentősen csökkentheti a világpiacra kerülő kőolaj mennyiségét, ami áremelkedést idézhet elő. Hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetben felértékelődhet az orosz olajszállítás szerepe, különösen a Barátság kőolajvezetéken érkező import.