Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

deák dániel

Ismét lebukott a manipulációs kerekasztal

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Medián vezetője elismerte, Deák Dániel valóban az ő adataikat közölte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
deák dánielhann endrefidesztisza

„Miután lelepleztem a Medián hazugságát, arra számítottam, hogy a ma divatos módon a Medián vezetője, Hann Endre majd azt mondja, hogy hamisított vagy mesterséges intelligenciával gyártott számsort tettem közzé. De nem, Hann Endre egy kínos magyarázkodás közepette elismerte, hogy valóban a Medián számait közöltem” – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Deák Dániel
Deák Dániel
Fotó: Magyar Nemzet

Kiemelte, 

teljesen világos, hogy a Medián nem a valódi kutatási adatokat hozza nyilvánosságra; míg 36-36 százalékot mértek, addig 40-33 százalékot közöltek januárban a Tisza javára. Ez bizony a választópolgárok megtévesztése. Ugyanazt csinálják, mint amit az amerikai elnökválasztási kampányban is láttunk.

Mint ismert, bombaként robbant a hír február 25-én, hogy a Medián 20 százalékos előnyt mért a Tiszának a Fidesszel szemben. A balos megmondóemberek rögtön reagáltak, köztük Török Gábor politikai elemző, aki közölte: ha ez igaz, a Fidesz már nem tudja behozni a lemaradást. Kiderült, hogy ez nem igaz. Deák Dániel ugyanis lerántotta a leplet a Medián módszereiről. Csütörtöki Facebook-videójában bemutatta az elemzőcég januári mérésének valós eredményeit, amelyeknek semmi közük a közvélemény-kutató által publikált adatokhoz. Noha hétszázalékos előnyt mértek Magyar Péteréknek, a Fidesz és a Tisza gyakorlatilag ugyanolyan támogatottsággal bírt a teljes népességet tekintve.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!