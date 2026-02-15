Itt van a Shell és az Erste válasza Orbán Viktornak

Orbán Viktor az évértékelőn úgy fogalmazott, a Shell és az Erste „keresnek a vérontáson, ők a halál vámszedői, a háború kutyái”.
Az Erste közölte: „Semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban.”
A Shell közölte: „Globális alapelveinek megfelelően nem kommentál pártpolitikai ügyeket.”
Ezzel szemben az igazság az, hogy az Erste olyannyira részt vesz a kampányban, hogy a Tisza gazdasági vezetőjét ők küldték – derül ki Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatójának posztjából.
Ha nyerne a Tisza, az Erste adná Magyarország gazdasági miniszterét Kármán András személyében.
A Shell pedig a politikai ügyeket olyannyira kommentálja, hogy a globális alelnökét, Kapitány Istvánt és a magyarországi vezetőjét, Bujdosó Andreát egyszerre küldte a Tisza Pártba. Micsoda “véletlen?!”
A valóság az, amit Orbán Viktor mondott.
15 ezer milliárd forint. Ennyit vett el az Orbán-kormány 2010 óta a bankoktól, a multiktól és az energiacégektől. A kormány ezt a pénzt rezsicsökkentésre, a családok támogatására, a 13. és a 14. havi nyugdíjra fordította.
Ez fáj nekik. Ez fáj az Erstének és a Shellnek. Ezt a pénzt akarják visszavenni. Ezért érkezett Kármán, Kapitány és Bujdosó.
Ez is a választás tétje!
Egy rossz döntés, és minden közösen elért eredményt eltörölnek, megszüntetnek.
“A választás után mindent lehet!” Tarr Zoltán megmondta.
Ne hagyd, hogy átverjenek!
Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás - zárul a poszt.