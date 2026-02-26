Már a felesége sem bírta elviselni: lapátra tették Juhász Pétert, a lecsúszott baloldali politikust

Hámori Gabriella elvált gyermeke apjától, Juhász Péter politikai influenszertől, az Együtt volt pártelnökétől. A színésznő és a folyton pénzért kuncsorgó bukott politikus egyébként egy ideje már külön éltek.
Juhász Péter az Együtt egykori elnöke, aki elsősorban botrányaival és folyamatos kuncsorgása miatt került be a hírekbe.
Most azonban felesége Hámori Gabriella tett róla említést, aki egy hosszú fejezetet zárt le a magánéletében azzal, hogy elvált a gyermeke apjától, Juhász Pétertől.
Juhász Péterrel már egy ideje nincsenek együtt. A válás aktualitását az adja, hogy a színésznő új kapcsolatban van, ami állítása szerint segített neki átértékelni a párkapcsolatokról alkotott képét.
A színésznő erről is beszélt a Világtalálkozó című YouTube-műsorban.
