Juhász Péter az Együtt egykori elnöke, aki elsősorban botrányaival és folyamatos kuncsorgása miatt került be a hírekbe.

Már a felesége sem bírta elviselni, lapátra tették Juhász Pétert, a lecsúszott baloldali politikust Fotó: Facebook/Juhász Péter

Most azonban felesége Hámori Gabriella tett róla említést, aki egy hosszú fejezetet zárt le a magánéletében azzal, hogy elvált a gyermeke apjától, Juhász Pétertől.

Juhász Péterrel már egy ideje nincsenek együtt. A válás aktualitását az adja, hogy a színésznő új kapcsolatban van, ami állítása szerint segített neki átértékelni a párkapcsolatokról alkotott képét.

A színésznő erről is beszélt a Világtalálkozó című YouTube-műsorban.