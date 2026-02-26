Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

Juhász Péter

Már a felesége sem bírta elviselni: lapátra tették Juhász Pétert, a lecsúszott baloldali politikust

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hámori Gabriella elvált gyermeke apjától, Juhász Péter politikai influenszertől, az Együtt volt pártelnökétől. A színésznő és a folyton pénzért kuncsorgó bukott politikus egyébként egy ideje már külön éltek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Juhász PéterHámori GabriellapolitikusEgyütt-PMválás

Juhász Péter az Együtt egykori elnöke, aki elsősorban botrányaival és folyamatos kuncsorgása miatt került be a hírekbe.

Már a felesége sem bírta elviselni, lapátra tették Juhász Pétert, a lecsúszott baloldali politikust
Már a felesége sem bírta elviselni, lapátra tették Juhász Pétert, a lecsúszott baloldali politikust Fotó: Facebook/Juhász Péter

Most azonban felesége Hámori Gabriella tett róla említést, aki egy hosszú fejezetet zárt le a magánéletében azzal, hogy elvált a gyermeke apjától, Juhász Pétertől.

Juhász Péterrel már egy ideje nincsenek együtt. A válás aktualitását az adja, hogy a színésznő új kapcsolatban van, ami állítása szerint segített neki átértékelni a párkapcsolatokról alkotott képét.

A színésznő erről is beszélt a Világtalálkozó című YouTube-műsorban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!