Ezért alkalmatlan Shell Kapitány a politikai pályára – videó

Vitályos Eszter kormányszóvivő közösségi oldalán fejezte ki véleményét (Shell) Kapitány István újabb elszólásáról.
Kapitány István párhuzamot húzott üzlet és emberéletek között
Egyre világosabb, miért éppen nyugati globalista cégek sorakoznak fel a Tisza Pártban. A Tisza új tanácsadója nem tudja maga mögött hagyni több évtizeden át tartó cégvezető múltját és ebből a szemszögből tervez politikai döntéseket hozni a jövőben. Az emberközpontú kormányzás, amiben a Fidesz töretlenül hisz, ennél jóval több empátiát és megértést kíván meg. A kormányszóvivő által megosztott videóban Kapitány István olyan szemmel közelíti meg a magyar emberek helyzetét, mintha nem élő emberekről, hanem statisztikai adatokról beszélne. Vitályos Eszter ehhez azt fűzte hozzá:
A magyar emberek nekik csak fogyasztók, adófizetők. A magyar családok nekik csak statisztikai értékek. Míg mi azon dolgozunk, hogy a magyar családoknál minél több pénz maradjon, ők azon, hogy minél többet fizessünk.”