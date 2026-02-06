Ezért alkalmatlan Shell Kapitány a politikai pályára – videó

Vitályos Eszter kormányszóvivő közösségi oldalán fejezte ki véleményét (Shell) Kapitány István újabb elszólásáról.

Kapitány István (Forrás: Portfolio.hu)

Kapitány István párhuzamot húzott üzlet és emberéletek között

Egyre világosabb, miért éppen nyugati globalista cégek sorakoznak fel a Tisza Pártban. A Tisza új tanácsadója nem tudja maga mögött hagyni több évtizeden át tartó cégvezető múltját és ebből a szemszögből tervez politikai döntéseket hozni a jövőben. Az emberközpontú kormányzás, amiben a Fidesz töretlenül hisz, ennél jóval több empátiát és megértést kíván meg. A kormányszóvivő által megosztott videóban Kapitány István olyan szemmel közelíti meg a magyar emberek helyzetét, mintha nem élő emberekről, hanem statisztikai adatokról beszélne. Vitályos Eszter ehhez azt fűzte hozzá: