Ezért alkalmatlan Shell Kapitány a politikai pályára – videó

Nem szándékunk kétségbe vonni Kapitány István üzleti életben elért sikereit, sem ehhez való tehetségét és érzékét; azonban nem lehet egy kaptafára húzni a politikával – pontosabban lehet, de tisztában kell lenni a következményekkel.
vitályos eszterfidesztisza pártkapitány istvánshell kapitány

Vitályos Eszter kormányszóvivő közösségi oldalán fejezte ki véleményét (Shell) Kapitány István újabb elszólásáról. 

Kapitány István (Forrás: Portfolio.hu)
Kapitány István párhuzamot húzott üzlet és emberéletek között

Egyre világosabb, miért éppen nyugati globalista cégek sorakoznak fel a Tisza Pártban. A Tisza új tanácsadója nem tudja maga mögött hagyni több évtizeden át tartó cégvezető múltját és ebből a szemszögből tervez politikai döntéseket hozni a jövőben. Az emberközpontú kormányzás, amiben a Fidesz töretlenül hisz, ennél jóval több empátiát és megértést kíván meg. A kormányszóvivő által megosztott videóban Kapitány István olyan szemmel közelíti meg a magyar emberek helyzetét, mintha nem élő emberekről, hanem statisztikai adatokról beszélne. Vitályos Eszter ehhez azt fűzte hozzá:

A magyar emberek nekik csak fogyasztók, adófizetők. A magyar családok nekik csak statisztikai értékek. Míg mi azon dolgozunk, hogy a magyar családoknál minél több pénz maradjon, ők azon, hogy minél többet fizessünk.”

 

