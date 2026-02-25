Fejvesztve menekült Kapitány István, amikor a Barátság kőolajvezetékről kérdezték – videó

Kapitány István nem válaszolt, hanem látványos menekülésbe kezdett, amikor az újságírók kérdezni próbálták – írja a Magyar Nemzet egy komlói, sajtónyilvános utcafórumról.

Fotó: YouTube

A lap szerint a Tisza Párt szakértőjeként bemutatott Kapitányt arról kérdezték, mit gondol az ukrán döntésről, amelynek nyomán leállt a Barátság kőolajvezetéken a szállítás Magyarország és Szlovákia felé. A beszámoló szerint a politikus a válaszadás helyett a rendezvényt figyelő tömeg felé indult, miközben testőrei lökdösni kezdték az újságírót és megpróbálták eltávolítani a helyszínről.

Kapitány István zavaros gondolatmenete

Mint ismert, Kapitány István egyik legellentmondásosabb eszmefuttatása a Barátság kőolajvezeték ukrán blokkolásához kötődik. A vezetéken január 27. óta nem érkezik egy csepp olaj sem, miután orosz támadás ért egy tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok nem hajlandók a szállítást újraindítani.

Válaszul a magyar kormány bejelentette, hogy leállítja Ukrajna felé a dízelexportot, illetve blokkolja a 90 milliárd eurós hitel folyósítását.

Ekkor jelent meg Kapitány kacifántos gondolatmenete a közösségi médiában, amelyben a diverzifikáció hiányát kérte számon a magyar kormányon, mindeközben pedig egyértelmű utalásokat tett arra, hogy a Tisza Párt álláspontja szerint Magyarországnak nincs szüksége orosz olajra.