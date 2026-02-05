Kapitány István és Bujdosó Andrea lebukott: ezt tudják a gazdaságról

Hírlevél
A helyzet az, hogy Kapitány István és Bujdosó Andrea annyit ért a gazdaságból, hogy hogyan kell nagy profitot csinálni a Shellnek. Mi meg ahhoz értünk, hogy hogyan kell megvédeni a rezsicsökkentést, nem ugyanaz a kettő! – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Menczer TamásShellMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar PéterékTisza Párt jelöltjeiBujdosó AndreaKapitány IstvánrezsicsökkentésMagyar Péter

Azt írja Menczer Tamásnak az egyik kommentelője, Török Csaba azzal kapcsolatban, hogy Kapitány István és Bujdosó Andrea is a Shellből érkezett a Tisza Párthoz, Brüsszel küldte őket. Szóval ezzel kapcsolatban azt írja Török Csaba: „Lobbista, nem lobbista, ezeknek van komoly gazdasági tapasztalata, tehát értik a gazdaság működését. Ahhoz, hogy egy ország felvirágozzon szakértelem kell, nem háborúval, meg rezsivel, meg egyébbel való fenyegetés.”

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére és Kapitány István, aki a Shellből érkezett a Tisza Párthoz
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére és Kapitány István, aki a Shellből érkezett a Tisza Párthoz

A kormánypártok kommunikációs igazgatója ezt válaszolta:

Nos, kedves Török Csaba, a helyzet az, hogy Kapitány István és Bujdosó Andrea annyit ért a gazdaságból, hogy hogyan kell profitot, nagy profitot csinálni a Shellnek! Mi meg ahhoz értünk, hogy hogyan kell megvédeni a rezsicsökkentést, nem ugyanaz a kettő! A háborúval kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy itt van a szomszédunkban! Valóság. Weber már katonákat küldene oda, ezt néhány napja mondta el, és Weber Magyar Péter és a Tisza Párt főnöke! Mindezért mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta Menczer Tamás. 

