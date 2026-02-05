Kapitány István és Bujdosó Andrea lebukott: ezt tudják a gazdaságról

Azt írja Menczer Tamásnak az egyik kommentelője, Török Csaba azzal kapcsolatban, hogy Kapitány István és Bujdosó Andrea is a Shellből érkezett a Tisza Párthoz, Brüsszel küldte őket. Szóval ezzel kapcsolatban azt írja Török Csaba: „Lobbista, nem lobbista, ezeknek van komoly gazdasági tapasztalata, tehát értik a gazdaság működését. Ahhoz, hogy egy ország felvirágozzon szakértelem kell, nem háborúval, meg rezsivel, meg egyébbel való fenyegetés.”
A kormánypártok kommunikációs igazgatója ezt válaszolta:
Nos, kedves Török Csaba, a helyzet az, hogy Kapitány István és Bujdosó Andrea annyit ért a gazdaságból, hogy hogyan kell profitot, nagy profitot csinálni a Shellnek! Mi meg ahhoz értünk, hogy hogyan kell megvédeni a rezsicsökkentést, nem ugyanaz a kettő! A háborúval kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy itt van a szomszédunkban! Valóság. Weber már katonákat küldene oda, ezt néhány napja mondta el, és Weber Magyar Péter és a Tisza Párt főnöke! Mindezért mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás!
– hangsúlyozta Menczer Tamás.