„Majd ha nyertünk” – Kapitány István csúnyán elszólta magát!

Kapitány István

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb nyilatkozat vet fel kérdéseket a Tisza Párt stratégiájáról. Egy interjúban Kapitány István arról beszélt, hogy győzelem esetén világosan elmondják céljaikat – addig azonban nem részletezik azokat.
Kapitány IstvánTarr ZoltánTisza PártelszólásKocsis Mátéinterjú

A balliberális Telex interjújában Kapitány István úgy fogalmazott: 

Kapitány István
Kapitány István bevallotta: csak  győzelmük után árulják el a Tisza valódi programját (Forrás: Telex.hu)

Miután megnyertük a választást, világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat.”

Választás után tiszta beszéd?

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke 2025 nyarán úgy fogalmazott: 

Nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk”.

 Kapitány mostani mondata ezt a logikát erősítheti meg, hiszen a választás megnyeréséhez köti a konkrét célok nyilvánosságra hozatalát. Az interjúban Kapitány arról is beszélt, hogy nemcsak gazdaságilag, hanem morálisan is rendbe kell tenni az országot. Felvetődik ugyanakkor a kérdés: mennyire fér össze a „morális megújulás” ígérete azzal, ha a politikai célokat csak a választás után kívánják részletesen ismertetni a választókkal.

„Nem lehetne előtte?” 

Az ügyet nem hagyta szó nélkül Kocsis Máté sem, aki közösségi oldalán egy rövid, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a Tisza Párt támogatóinak. A Fidesz frakcióvezetője a bejegyzésében azt kérdezte: miért nem a választás előtt ismertetik a konkrét terveiket? 

