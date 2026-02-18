„Majd ha nyertünk” – Kapitány István csúnyán elszólta magát!

Választás után tiszta beszéd?

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke 2025 nyarán úgy fogalmazott:

Nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk”.

Kapitány mostani mondata ezt a logikát erősítheti meg, hiszen a választás megnyeréséhez köti a konkrét célok nyilvánosságra hozatalát. Az interjúban Kapitány arról is beszélt, hogy nemcsak gazdaságilag, hanem morálisan is rendbe kell tenni az országot. Felvetődik ugyanakkor a kérdés: mennyire fér össze a „morális megújulás” ígérete azzal, ha a politikai célokat csak a választás után kívánják részletesen ismertetni a választókkal.

„Nem lehetne előtte?”

Az ügyet nem hagyta szó nélkül Kocsis Máté sem, aki közösségi oldalán egy rövid, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a Tisza Párt támogatóinak. A Fidesz frakcióvezetője a bejegyzésében azt kérdezte: miért nem a választás előtt ismertetik a konkrét terveiket?