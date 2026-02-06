Kapitány István, az energialobbi embere a januári rezsistopot támadja

Kapitány István, a Tisza Párt szakértője népbolondító és egyben felelőtlenül lázító, mindeközben irreális elképzeléseken alapuló, de az érzelmekre és előítéletekre ható kommunikációval próbálja eladni ismét a rezsicsökkentés megszüntetését.
Kapitány István: Mindenért az adófizetők tudnak fizetni
Ha energialobbisták ülnének a kormányban, oda lenne a rezsicsökkentés és az energiacégek elvinnék a profitot. A Tisza Párt energetikai szakértője az állami szerepvállalást kritizálja és sokallja az energiacégek tehervállalását, de a demagógia sem marad ki.
Ahogyan korábban megírtuk, Kapitány István, a Tisza Párt politikusa egyértelművé tette,
a magyar adófizetők fogják megfizetni az Ukrajna, a multik és a nagy energiacégek jólétét.
Menczer Tamás rövid videóban mutatta be az önleleplező multis vezetőt, aki politikai babérokra tör.
„A kettőt egyszerre nem lehet” – fogalmazott a közösségi médiában György László, miután Kapitány István egy interjúban egyszerre beszélt az orosz energiáról való leválásról és a rezsicsökkentés fenntartásáról. A kormánybiztos szerint nehéz eldönteni, hogy
melyik állítás tekinthető hitelesebbnek: a rezsicsökkentés fenntartása orosz energia nélkül, vagy maga a leválás az orosz energiahordozókról.
György László felidézte: az orosz–ukrán háború kitörését követően, Kapitány István alelnöksége idején a Shell tovább folytatta az olcsó orosz energia vásárlását mindaddig, amíg erre fény nem derült. Hozzátette: lehetnek eltérő vélemények, és ezek kulturált módon el is mondhatók egymásnak, azonban
a kormányzás más kategória, amelyet olyanokra kell bízni, akik értenek hozzá.