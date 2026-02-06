Kapitány István, az energialobbi embere a januári rezsistopot támadja

Hírlevél
Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

Ha energialobbisták ülnének a kormányban, oda lenne a rezsicsökkentés és az energiacégek elvinnék a profitot. Kapitány István, a Tisza Párt energetikai szakértője az állami szerepvállalást kritizálja és sokallja az energiacégek tehervállalását, de a demagógia sem marad ki.
Kapitány István, a Tisza Párt szakértője népbolondító és egyben felelőtlenül lázító, mindeközben irreális elképzeléseken alapuló, de az érzelmekre és előítéletekre ható kommunikációval próbálja eladni ismét a rezsicsökkentés megszüntetését.

Magyar Péter és új felfedezettje, Kapitány István, aki innentől a Tisza Párt energetikai tótumfaktuma
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Kapitány István: Mindenért az adófizetők tudnak fizetni 

Ha energialobbisták ülnének a kormányban, oda lenne a rezsicsökkentés és az energiacégek elvinnék a profitot. A Tisza Párt energetikai szakértője az állami szerepvállalást kritizálja és sokallja az energiacégek tehervállalását, de a demagógia sem marad ki.

Ahogyan korábban megírtuk, Kapitány István, a Tisza Párt politikusa egyértelművé tette,

a magyar adófizetők fogják megfizetni az Ukrajna, a multik és a nagy energiacégek jólétét.

Menczer Tamás rövid videóban mutatta be az önleleplező multis vezetőt, aki politikai babérokra tör.

„A kettőt egyszerre nem lehet” – fogalmazott a közösségi médiában György László, miután Kapitány István egy interjúban egyszerre beszélt az orosz energiáról való leválásról és a rezsicsökkentés fenntartásáról. A kormánybiztos szerint nehéz eldönteni, hogy

melyik állítás tekinthető hitelesebbnek: a rezsicsökkentés fenntartása orosz energia nélkül, vagy maga a leválás az orosz energiahordozókról.

Úgy helyretették Kapitány Istvánt, hogy a fal adta a másikat

György László felidézte: az orosz–ukrán háború kitörését követően, Kapitány István alelnöksége idején a Shell tovább folytatta az olcsó orosz energia vásárlását mindaddig, amíg erre fény nem derült. Hozzátette: lehetnek eltérő vélemények, és ezek kulturált módon el is mondhatók egymásnak, azonban

a kormányzás más kategória, amelyet olyanokra kell bízni, akik értenek hozzá.

@dr_gyorgylaszlo 🇭🇺 Magyarország nem egy multicég, hanem a Haza, amely nem eladó. #magyarország #hungary #foryoupage #tisza #magyartiktok ♬ eredeti hang - dr_gyorgylaszlo
