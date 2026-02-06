37 millió dolláros vagyonra tehetett szert Kapitány István a háborúval

Kapitány István 1987-től 37 évet töltött a Shell-nél, ebből tíz évig, 2014 és 2024 között a nagyvállalat globális ügyvezető alelnökének székében. Ha figyelembe vesszük a Shell vállalati modelljét, akkor egész biztos, hogy ez alatt az idő alatt több százezer Shell-részvényt kapott az amúgy sem gyenge fizetése mellé, a kérdés csupán az, hogy mennyit.

Kapitány István Fotó: YouTube

Ugyan pontos adatok nem állnak rendelkezésre Kapitány személyes részvényportfóliójáról, a Shell többi ügyvezetőinek nyilvánosan elérhető juttatásaiból viszonylag könnyű egy nagyságrendileg helytálló becsléssel előállni.

Még jószándékú becslésnél is hatalmas számok jönnek ki a tíz éves pályafutás után: a háború következtében Kapitány Shell-részvényeinek értéke megháromszorozódhatott (mintegy 37,6 millió dollárra), az osztalékjövedelme pedig megkétszereződhetett, elérve a 23,4 millió dollárt. A kettő együtt már megközelíti a húsz milliárd forintot.

Kapitány István húszmilliárdos gázvagyona

A Shell már a ’90-es évektől elkezdett részvényopciókat beépíteni a vezetői javadalmazásokba, ami a 2010-es évekre már kötelező és teljesítményalapú bónuszokká vált, ezzel biztosítva a vállalatvezetés és a részvényesek érdekeinek összehangolását. A Shell nyilvános javadalmazási politikája alapján a Kapitányhoz hasonló ügyvezető alelnökök (EVP-k) javadalmazása tartalmazza a fix fizetést, az éves bónuszt, valamint hosszú távú „ösztönző” juttatásokat, amelyek jelentős részben teljesítményalapú részvényjuttatásokat foglalnak magukban. Az EVP-k teljesítménytől függően tipikusan a fix fizetésük 200-400%-át kapják meg további részvényekben, amelyet évekig meg is kell tartaniuk, mert ez ösztönzi a vállalatnál való hosszútávú elköteleződést.

De pontosan mennyit is? Nyilvánosan elérhető adatokból kiderül, hogy például a Shell CEO-ja, Wael Sawan tavaly 163 ezer Shell-részvényt kapott, az egyes EVP-k pedig, mint amilyen Kapitány is volt, jellemzően 40-60 ezer darab részvényt kapnak extra juttatásként évente. Huibert Vigeveno (értékesítésért felelős alelnök) például 58 ezer részvényre, Zoe Yujnovich (termelésért felelős alelnök) 56 ezer részvényre, Robin Mooldijk (projektekért felelős alelnök) pedig 44 ezer részvényre tett szert 2025-ben, ami árfolyamtól függően a fizetésük mellé járó 200-300%-os bónusznak felel meg.