Úgy helyretették Kapitány Istvánt, hogy a fal adta a másikat

„A kettőt egyszerre nem lehet” – fogalmazott a közösségi médiában György László annak kapcsán, hogy Kapitány István egy interjúban az orosz energiáról való leválás szükségességéről beszélt, miközben egyúttal a rezsicsökkentés fenntartását is megígérte.

Kapitány István, a Tisza Párt vezető gazdasági szakértője (Forrás: YouTube)

A kormánybiztos rámutatott: a Tisza Párt új igazolása, Kapitány István nem adott választ arra, miként lehetne fenntartani a rezsicsökkentést az olcsó orosz energiahordozókról való leválás után. Megfogalmazása szerint így nehéz eldönteni, hogy melyik állítás tekinthető hitelesebbnek:

a rezsicsökkentés fenntartása orosz energia nélkül, vagy maga a leválás az orosz energiahordozókról.

György László felidézte: az orosz–ukrán háború kitörését követően, Kapitány István alelnöksége idején a Shell tovább folytatta az olcsó orosz energia vásárlását mindaddig, amíg erre fény nem derült. Hozzátette: lehetnek eltérő vélemények, és ezek kulturált módon el is mondhatók egymásnak, azonban a kormányzás más kategória, amelyet olyanokra kell bízni, akik értenek hozzá.