Milliókat keres a háborún az olajmilliárdos Kapitány István

33 perce
Az önimádó olajmilliárdos az a magyar ember, aki eddig a legtöbbet kereste a háborún. Kapitány Istvánt, a rezsicsökkentés és az olcsó energia ellenségét mutatja be az Ellenpont pénteki cikke.
shellmilliárdos spekulánsKapitány Istvánmilliárdosháborúolajenergia

Hatalmas összeget, több, mint tízmilliárd forintot keresett a háborún Kapitány István a Tisza energia-áremelési szakértője. Ezzel biztosan ő az a magyar, aki a leginkább meggazdagodott az öldöklésen – írta az Ellenpont pénteken.

Kapitány István, az önimádó olajmilliárdos
Magyar Péter és Kapitány István
Fotó: Facebook

A lap felidézi, Kapitánynak rengeteg Shell-részvénye van (hiszen a Shell vezetője volt), így

ő azon gazdagszik, ha Magyarország drága amerikai LNG-t vesz (lehetőleg a Shellen keresztül) az olcsó orosz gáz helyett.

Hozzáteszik,

  • ezért támadja a magyar-orosz gázmegállapodást,
  • ezért akar leválni az olcsó orosz energiáról,
  • ezért támadja a rezsicsökkentést is,
  • a januári rezsiár-stopot is megtámadta – az ugyanis a magyar embereknek tesz jót, nem pedig a Shell-részvényeseknek.

Kapitány István, az önimádó olajmilliárdos

Az ellenpont részletes cikkben mutatja be Kapitány Istvánt, aki a nyolcvanas években a kommunista titkosszolgálatokhoz kötődő impexektől indult, és akinek önimádata megdöbbentő. A cikk megemlíti, hogy Kapitány István

  • tiszás aktivisták előtt arról beszélt, hogy kirúgott egy embert, mert a nem elég szép Jay Lenóhoz hasonlította. Ezt állítólag viccnek szánta, de az is árulkodó, mivel viccelődik egy ember,
  • az is árulkodó, ahogy az egykori sikeres operaénekesnő Rost Andreának egy videón megalázó módon a – szó szerint – kornyikáló, hallhatóan botfülű Kapitány Istvánt kell dicsérnie, hogy mennyire szép bariton hangja van,

Sokat elárul róla az is, hogy gátlástalanul magyar Jockey Ewingnak nevezi magát – ami legalább találó hasonlat, hiszen

az egykori Dallas-sorozat főgonosza saját definíciója szerint is fordított Robin Hood volt: a szegényektől vett el, és a gazdagoknak adta.

A teljes cikk ide kattintva olvasható.

 

