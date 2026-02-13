Milliókat keres a háborún az olajmilliárdos Kapitány István

Hatalmas összeget, több, mint tízmilliárd forintot keresett a háborún Kapitány István a Tisza energia-áremelési szakértője. Ezzel biztosan ő az a magyar, aki a leginkább meggazdagodott az öldöklésen – írta az Ellenpont pénteken.
A lap felidézi, Kapitánynak rengeteg Shell-részvénye van (hiszen a Shell vezetője volt), így
ő azon gazdagszik, ha Magyarország drága amerikai LNG-t vesz (lehetőleg a Shellen keresztül) az olcsó orosz gáz helyett.
Hozzáteszik,
- ezért támadja a magyar-orosz gázmegállapodást,
- ezért akar leválni az olcsó orosz energiáról,
- ezért támadja a rezsicsökkentést is,
- a januári rezsiár-stopot is megtámadta – az ugyanis a magyar embereknek tesz jót, nem pedig a Shell-részvényeseknek.
Kapitány István, az önimádó olajmilliárdos
Az ellenpont részletes cikkben mutatja be Kapitány Istvánt, aki a nyolcvanas években a kommunista titkosszolgálatokhoz kötődő impexektől indult, és akinek önimádata megdöbbentő. A cikk megemlíti, hogy Kapitány István
- tiszás aktivisták előtt arról beszélt, hogy kirúgott egy embert, mert a nem elég szép Jay Lenóhoz hasonlította. Ezt állítólag viccnek szánta, de az is árulkodó, mivel viccelődik egy ember,
- az is árulkodó, ahogy az egykori sikeres operaénekesnő Rost Andreának egy videón megalázó módon a – szó szerint – kornyikáló, hallhatóan botfülű Kapitány Istvánt kell dicsérnie, hogy mennyire szép bariton hangja van,
Sokat elárul róla az is, hogy gátlástalanul magyar Jockey Ewingnak nevezi magát – ami legalább találó hasonlat, hiszen
az egykori Dallas-sorozat főgonosza saját definíciója szerint is fordított Robin Hood volt: a szegényektől vett el, és a gazdagoknak adta.
A teljes cikk ide kattintva olvasható.