Milliókat keres a háborún az olajmilliárdos Kapitány István

Hatalmas összeget, több, mint tízmilliárd forintot keresett a háborún Kapitány István a Tisza energia-áremelési szakértője. Ezzel biztosan ő az a magyar, aki a leginkább meggazdagodott az öldöklésen – írta az Ellenpont pénteken.

Magyar Péter és Kapitány István

Fotó: Facebook

A lap felidézi, Kapitánynak rengeteg Shell-részvénye van (hiszen a Shell vezetője volt), így

ő azon gazdagszik, ha Magyarország drága amerikai LNG-t vesz (lehetőleg a Shellen keresztül) az olcsó orosz gáz helyett.

Hozzáteszik,

ezért támadja a magyar-orosz gázmegállapodást,

ezért akar leválni az olcsó orosz energiáról,

ezért támadja a rezsicsökkentést is,

a januári rezsiár-stopot is megtámadta – az ugyanis a magyar embereknek tesz jót, nem pedig a Shell-részvényeseknek.

Kapitány István, az önimádó olajmilliárdos

Az ellenpont részletes cikkben mutatja be Kapitány Istvánt, aki a nyolcvanas években a kommunista titkosszolgálatokhoz kötődő impexektől indult, és akinek önimádata megdöbbentő. A cikk megemlíti, hogy Kapitány István

tiszás aktivisták előtt arról beszélt, hogy kirúgott egy embert, mert a nem elég szép Jay Lenóhoz hasonlította. Ezt állítólag viccnek szánta, de az is árulkodó, mivel viccelődik egy ember,

az is árulkodó, ahogy az egykori sikeres operaénekesnő Rost Andreának egy videón megalázó módon a – szó szerint – kornyikáló, hallhatóan botfülű Kapitány Istvánt kell dicsérnie, hogy mennyire szép bariton hangja van,

Sokat elárul róla az is, hogy gátlástalanul magyar Jockey Ewingnak nevezi magát – ami legalább találó hasonlat, hiszen

az egykori Dallas-sorozat főgonosza saját definíciója szerint is fordított Robin Hood volt: a szegényektől vett el, és a gazdagoknak adta.

