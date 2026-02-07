Kapitány István Brüsszel embere: az orosz gáz leválasztása a cél

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Kapitány Istvánt azért küldték Magyarországra, hogy leválassza az országot az olcsó orosz gázról, és ellehetetlenítse a rezsicsökkentést – erről Orbán Viktor beszélt Szombathelyen. A miniszterelnök szerint a brüsszeli terv egyértelmű: megszüntetni azokat az intézkedéseket, amelyek védik a magyar családokat az energiaár-robbanástól.
miniszterelnökorbán viktorkapitány istván

Orbán Viktor szerint Kapitány Istvánt nem véletlenül küldték Magyarországra. A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök szombathelyi rendezvényén úgy fogalmazott: Kapitány István feladata az, hogy leválassza az országot az olcsó orosz gázról, és ezzel megszüntesse a rezsicsökkentést.

Orbán Viktor szerint Kapitány Istvánt azért küldték ide, hogy megszüntesse a rezsicsökkentést és leválassza Magyarországot az orosz gázról.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat részben különadókból teremtették elő. Ezeket az adókat a nagyvállalatokra, köztük az energiaszektorra vetették ki, hogy a magyar családok védelmet kapjanak az elszabaduló energiaárakkal szemben. 

Orbán Viktor szerint Kapitány Istvánt azért is küldték ide, hogy ezt a rendszert felszámolja, és megakadályozza a különadók alkalmazását.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ha Magyarország lemond az orosz olajról és földgázról, a rezsiszámlák drasztikusan megemelkednének.

Felidézte, hogy míg Magyarországon az éves átlagos rezsiköltség körülbelül 250 ezer forint, addig Lengyelországban ez eléri a 800 ezer forintot. Orbán Viktor szerint aki azt állítja, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható a rezsicsökkentés, az vagy nincs tisztában a tényekkel, vagy tudatosan félrevezeti az embereket.

 

Orbán Viktor a DPK-n: Minden héten történik valami, ami közelebb visz bennünket a háborúhoz

 

A kormányfő Kapitány István korábbi pályájára is utalt, megjegyezve, hogy nem a fogyasztóvédelemből érkezett, hanem egy multinacionális energiavállalattól. Orbán Viktor szerint ez önmagában jelzi, milyen érdekeket képviselne egy olyan politikai irány, amely Brüsszel elvárásaihoz igazodva megszüntetné a rezsicsökkentést.

A beszédben elhangzott:

ha a kormány nem védi meg a rezsicsökkentést, akkor a nagy energiavállalatok szedik be a magyar emberek pénzét.

Orbán Viktor szerint ez nem gazdaságpolitikai vita, hanem szuverenitási kérdés. Úgy fogalmazott: aki a rezsicsökkentés eltörlésére szavaz, az a saját megélhetését teszi kockára.

A miniszterelnök szerint a választás tétje világos. Brüsszel olyan szereplőket akar hatalomra juttatni, akik készek feladni az olcsó orosz energiára épülő magyar energiapolitikát, és ezzel együtt a rezsicsökkentést is. 

