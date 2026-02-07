Kapitány István Brüsszel embere: az orosz gáz leválasztása a cél

Orbán Viktor szerint Kapitány Istvánt nem véletlenül küldték Magyarországra. A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök szombathelyi rendezvényén úgy fogalmazott: Kapitány István feladata az, hogy leválassza az országot az olcsó orosz gázról, és ezzel megszüntesse a rezsicsökkentést.
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat részben különadókból teremtették elő. Ezeket az adókat a nagyvállalatokra, köztük az energiaszektorra vetették ki, hogy a magyar családok védelmet kapjanak az elszabaduló energiaárakkal szemben.
Orbán Viktor szerint Kapitány Istvánt azért is küldték ide, hogy ezt a rendszert felszámolja, és megakadályozza a különadók alkalmazását.
A miniszterelnök hangsúlyozta: ha Magyarország lemond az orosz olajról és földgázról, a rezsiszámlák drasztikusan megemelkednének.
Felidézte, hogy míg Magyarországon az éves átlagos rezsiköltség körülbelül 250 ezer forint, addig Lengyelországban ez eléri a 800 ezer forintot. Orbán Viktor szerint aki azt állítja, hogy az orosz energiahordozók nélkül is fenntartható a rezsicsökkentés, az vagy nincs tisztában a tényekkel, vagy tudatosan félrevezeti az embereket.
A kormányfő Kapitány István korábbi pályájára is utalt, megjegyezve, hogy nem a fogyasztóvédelemből érkezett, hanem egy multinacionális energiavállalattól. Orbán Viktor szerint ez önmagában jelzi, milyen érdekeket képviselne egy olyan politikai irány, amely Brüsszel elvárásaihoz igazodva megszüntetné a rezsicsökkentést.
A beszédben elhangzott:
ha a kormány nem védi meg a rezsicsökkentést, akkor a nagy energiavállalatok szedik be a magyar emberek pénzét.
Orbán Viktor szerint ez nem gazdaságpolitikai vita, hanem szuverenitási kérdés. Úgy fogalmazott: aki a rezsicsökkentés eltörlésére szavaz, az a saját megélhetését teszi kockára.
A miniszterelnök szerint a választás tétje világos. Brüsszel olyan szereplőket akar hatalomra juttatni, akik készek feladni az olcsó orosz energiára épülő magyar energiapolitikát, és ezzel együtt a rezsicsökkentést is.