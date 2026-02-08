Kapitány István után újabb tiszás politikus múltja vet fel kérdéseket

Kapitány István után újabb tiszás politikusnál vetődik fel a gyanú, hogy nem véletlenül bukkan fel a Tisza nevű projektben. A Magyar Nemzet szerint, Dávid Dóra korábbi pályafutása során szorosan kötődött globális nagyvállalati körökhöz, és úgy tűnik, ma is érdeke fűződik hozzájuk.

(Forrás: Facebook)

Dávid Dóra már azelőtt is nagyon jól keresett, hogy a Tisza európai parlamenti képviselője lett. Dávid ugyanis azt megelőzően a Facebook, az Instagram vagy a WhatsApp anyavállalatának számító Meta londoni irodájának jogtanácsosa volt, ahol korábbi jövedelmi nyilatkozata szerint az azt megelőző három év átlagában

évente bruttó 194 429 angol font alapfizetést és bónuszt kapott (ez mai árfolyamon évi körülbelül 90 millió forintot jelent).

Emellett részvényjuttatásokat is kapott, de európai parlamenti mandátuma megkezdése előtt eladta az összes Meta részvényét.

Dávid Dóra idei vagyonnyilatkozata szerint a képviselő 12-féle értékpapírral rendelkezik, többek között a Vanguardnál, a Meta második legnagyobb részesedéssel bíró tulajdonosánál.

De mi is az a Vanguard?

A Vanguard a világ egyik legnagyobb befektetéskezelő cége, és számos nagy vállalatban van tulajdonrésze.

Jelentős részvénycsomaggal rendelkezik olyan technológiai óriásokban is, mint az Apple, a Microsoft vagy a Meta Platforms (a Facebook anyavállalata).

A 2025-ös tőzsdei adatok szerint a Vanguard a Meta legnagyobb intézményi tulajdonosai közé tartozik mintegy 8,8-8,9 százalékos részesedéssel, ami azt jelenti, hogy az intézményi befektetők között

egyik legnagyobb tulajdonosnak számít a cégnél, közvetlenül az alapító Mark Zuckerberg után.

Mindezek fényében Dávid Dóra Meta-részvényeinek értékesítése inkább tűnik látszatintézkedésnek, mint valódi üzletnek. A Vanguard egyébként intézményi befektetőként rendelkezik részvényekkel a Shellnél is (Kapitány István a Shelltől érkezett a Tisza Párthoz), körülbelül 5-5,5 százalékos tulajdonrésszel.

Mi lehet Dávid Dóra szerepe a Tisza Pártban?

Mint korábban beszámoltunk róla, valaki láthatóan feltekerte a hangerőt a Facebookon: a hírfolyamokat elárasztották a Tisza Párt jelöltjeinek posztjai.

Olyan szinten, hogy Magyar Péterék már a látszatra sem adnak: a Tisza-vezér korábban állva hagyta Trumpot, Obamát, Taylor Swiftet, de még Cristiano Ronaldót is.

Korábban Czeglédi Zoltán balos elemző is kifakadt a témában, ugyanis írt egy kritikus posztot Magyar Péterről, amely sokáig szépen terjedt, majd jött egy üzenet a Facebooktól, hogy problémák vannak az oldalával, veszélyben a növekedés.