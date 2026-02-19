Itt a Kapitány, aki szerint előbb szállj hajóra, aztán majd kiderül, hova visz

Úgy látszik, a Tisza Párt nem tanult a korábbi hibákból, ugyanis Tarr Zoltán már tavaly nyáron lebuktatta magukat azzal, hogy a valódi programjukat nem lehet elmondani, mert akkor buknának – írta Rétvári Bence államtitkár csütörtökön Facebook bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy Kapitány István is beállt a magukat lebuktató tiszások sorába.

Kapitány István

Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Az államtitkár hozzátette, most Kapitány István még erre is rákontrázott: majd a választás után világosan elmondják, mik a céljaik.

Remélem mindenki érti: majd utána!”

– hangsúlyozta.

Rétvári felhívta a figyelmet arra, hogy mit is mondott Kapitány:

előbb szavazzanak rájuk, aztán majd kiderül, hogy mit vesznek el, hol szorítanak meg, mit fizettetnek ki a magyar családokkal.”

Kapitány István majd utólag elmondja

A politikus hozzátette: ez a „majd utólag szólunk, mennyibe kerül” politika. Mintha egy szerződést úgy kéne aláírnod, hogy a feltételeket majd csak később mutatják meg.

Ők ezt hívják tiszta beszédnek. Mi ezt úgy mondjuk: sunyi, alattomos, képmutató, aljas hallgatás.”

– zárta bejegyzését Rétvári.