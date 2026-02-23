Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely – galéria

Ukrajna azonnali uniós csatlakozása mellett állt ki Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap, az Oroszország budapesti nagykövetsége előtt tartott tüntetésen. A főpolgármester az ukrán-magyar testvériséget hangsúlyozta, beszédét pedig „Szlava Ukraini!” felkiáltással zárta.
„Nincs még egy nemzet, amely az ukránnál több jogot szerzett volna ahhoz, hogy Európa tagja legyen” – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester azon az Ukrajna melletti tüntetésen, amelyet Oroszország budapesti nagykövetsége előtt tartottak vasárnap.
Karácsony Gergely szerint a világrend éppen átalakul, és „ha nem akarjuk, hogy mások írják helyettünk, magunknak kell hozzáfognunk”. A főpolgármester azt is hangoztatta:
ukrán barátainktól bocsánatot kell kérnünk.
Karácsony Gergely „Szlava Ukraini!” felkiáltással zárta beszédét.
Az ukránpárti tüntetésen készült fotókat az alábbi galériában tekintheti meg.
Galéria: Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, 2026. február 22-én
