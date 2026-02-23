Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely – galéria

„Nincs még egy nemzet, amely az ukránnál több jogot szerzett volna ahhoz, hogy Európa tagja legyen” – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester azon az Ukrajna melletti tüntetésen, amelyet Oroszország budapesti nagykövetsége előtt tartottak vasárnap.

Karácsony Gergely beszédet mond a Városháza parkban, 2026. február 22-én (Forrás: Facebook/Karácsony Gergely)

Karácsony Gergely szerint a világrend éppen átalakul, és „ha nem akarjuk, hogy mások írják helyettünk, magunknak kell hozzáfognunk”. A főpolgármester azt is hangoztatta:

ukrán barátainktól bocsánatot kell kérnünk.

Karácsony Gergely „Szlava Ukraini!” felkiáltással zárta beszédét.

