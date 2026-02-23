Hírlevél
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Karácsony Gelgely

Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely – galéria

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ukrajna azonnali uniós csatlakozása mellett állt ki Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap, az Oroszország budapesti nagykövetsége előtt tartott tüntetésen. A főpolgármester az ukrán-magyar testvériséget hangsúlyozta, beszédét pedig „Szlava Ukraini!” felkiáltással zárta.
Karácsony GelgelyVálasztás 2026EU-tagságtüntetésUkrajna

„Nincs még egy nemzet, amely az ukránnál több jogot szerzett volna ahhoz, hogy Európa tagja legyen” – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester azon az Ukrajna melletti tüntetésen, amelyet Oroszország budapesti nagykövetsége előtt tartottak vasárnap.

Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, UkránzászlókkalárasztottaelBudapestbelvárosátKarácsonyGergely
Karácsony Gergely beszédet mond a Városháza parkban, 2026. február 22-én (Forrás: Facebook/Karácsony Gergely)

Karácsony Gergely szerint a világrend éppen átalakul, és „ha nem akarjuk, hogy mások írják helyettünk, magunknak kell hozzáfognunk”. A főpolgármester azt is hangoztatta: 

ukrán barátainktól bocsánatot kell kérnünk.

Karácsony Gergely „Szlava Ukraini!” felkiáltással zárta beszédét.

Az ukránpárti tüntetésen készült fotókat az alábbi galériában tekintheti meg.

Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, UkránzászlókkalárasztottaelBudapestbelvárosátKarácsonyGergely
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, UkránzászlókkalárasztottaelBudapestbelvárosátKarácsonyGergely
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, UkránzászlókkalárasztottaelBudapestbelvárosátKarácsonyGergely
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, UkránzászlókkalárasztottaelBudapestbelvárosátKarácsonyGergely
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, UkránzászlókkalárasztottaelBudapestbelvárosátKarácsonyGergely
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, UkránzászlókkalárasztottaelBudapestbelvárosátKarácsonyGergely
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, UkránzászlókkalárasztottaelBudapestbelvárosátKarácsonyGergely
Galéria: Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely
1/7
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát Karácsony Gergely, 2026. február 22-én

 

