Karácsonyék Ukrajna mellé álltak a magyarok helyett

Kedden lesz a 4. évfordulója annak, hogy kitört az ukrajnai háború, melynek megemlékezésére több eseményt is szerveznek Budapesten. Az egyik első volt ezek közül a vasárnap délután tartott „szolidaritási menet Ukrajnáért”, amelyet egybekötöttek egy tematikus kiállítás megnyitójával – az elhurcolt 20 ezer ukrán gyermekről – a fővárosi Városháza parkban. Az eseményen felszólalt többek között Karácsony Gergely balliberális főpolgármester, Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete és Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere.

A megnyitó után a menet része volt, hogy az összegyűltek elsétáltak az orosz nagykövetség elé, ahol közösen megemlékeztek a háborúról.

Egyperces néma csend az ukrajnai háború áldozataiért

Sándor Fegyir ukrán nagykövet azzal kezdte, hogy négy esztendeje lesz annak, hogy az oroszok megindították „jogellenes háborújukat” Ukrajna ellen. Viszont Ukrajna „függetlenségi háborúja” már 12 éve tart, azóta, hogy 2014 februárjában megjelentek a Krímben „az orosz, zöld emberkék”. 2022-ig a harci cselekmények az ország keleti részében zajlottak, ahol „Ukrajna fegyveres erői feltartóztatták a támadót és felszabadították az ideiglenesen megszállt területek egy részét”. 2022. február 24-én azonban a Kreml nyílt háborúba kezdett, azóta új valóság van, a háború elhúzódott, „maratonná vált” és felülmúlja a múlt meghatározó fegyveres konfliktusait, mint az első és a második világháború – állította Fegyir.

Ezután egyperces néma csenddel emlékeztek meg azokról, akik áldozatul estek „az indokolatlan fegyveres agressziónak”. Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere arról beszélt, hogy ez egy totális és brutális háború.

Karácsony Gergely balliberális főpolgármester egy bombázás történetével kezdte a beszédét, majd arról beszélt, hogy a kiállítás ott kezdi el megmutatni „Ukrajna elmúlt négy évét, ahol megszűnnek a szavak”. Karácsony szerint „Európának el kell döntenie, hogy a közös álmai fontosabbak, vagy a nemzeti keretben létező rémálmaik”. A balliberális főpolgármester ezután a magyar kormányt kezdte el pocskondiázni, mert szerinte az a „gonosz hűbérese lett”.

Az Orbán-kormány ezzel szemben azonban a kezdetektől a mielőbbi béke mellett foglalt állást, hogy ne legyen több áldozata a háborúnak.

Karácsony Gergely az eseményen egyértelművé tette, hogy a főváros balliberális vezetése egyértelműen Ukrajna pártján áll a magyar érdekekkel szemben.