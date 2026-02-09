Se áram, se fűtés – döbbenetes állapotok uralkodnak Kárpátalján

Élhetetlenné válik Kárpátalja egy része: középkori állapotokról számolt be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében. A politikus szerint a térség az Ukrajna energetikai infrastruktúráját ért támadások következtében az áramszünetek fogságába került, és egyre több beszámoló érkezik a nehéz körülményekről a magyarok által is nagy számban lakott területekről.

Áram és fűtés nélkül maradt Kárpátalja jelentős része (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)

Segítségért kiált Kárpátalja

A térségben naponta mindössze 3–4 órán át van áram, ami jelentősen megnehezíti a mindennapi életet. Sokan csak az éjszakai órákban tudnak főzni vagy mosni, amikor éppen működik az áramszolgáltatás, és több helyen a fűtés sem biztosított. Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy az ott élők a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át, miközben a helyzet különösen érzékenyen érinti a magyarok által is lakott térségeket.

Az európai vezetőknek ideje lenne a fegyvergyártók, az LNG-lobbi, és az ukrán vezetés helyett az ott élő emberek érdekét figyelembe venni. Ha így tennének, az eszkaláció helyett ők is a békéért szolgálnának”

– fogalmazott.