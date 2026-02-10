Sötétségbe kényszerítve: Ungváron már csak három órára van áram

A helyzet nemcsak a városban, hanem országos szinten is tragikus,

különösen Ukrajna középső régióiban, Kijev térségében, ahol rendkívüli hideg várható.

Dunda György arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyi javítási munkálatok valódi szélmalomharcnak bizonyulnak. A tudósító elmondta:

Amint helyiek közel sikerül valamilyen karbantartási, valamilyen javítási munkálatokat végezni, menetrend szerint minden héten jön egy újabb orosz csapás újból porig rombolja, és amíg a háborút nem sikerül lezárni, ez egész biztosan meg fog ismétlődni.”

A kárpátaljaiak így nem a javulásban, hanem a túlélésben gondolkodnak, napról napra, óráról órára.