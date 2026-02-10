Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Gyász

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

Kárpátalja

Sötétségbe kényszerítve: Ungváron már csak három órára van áram

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háború nemcsak a frontokon pusztít, hanem a hétköznapokban is. Kárpátalján az áramszolgáltatás akadozása mára állandósult, a helyiek pedig minden egy nap a túlélésről szól– számolt be Dunda György, a Hír TV ungvári tudósítója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kárpátaljaáramkimaradásdunda györgyhír tvungvár

A Hír TV ungvári tudósítója, Dunda György helyszíni beszámolóban mutatta be, miként teszi pokollá a háború az Ukrajnában, azon belül Kárpátalján élők mindennapjait. A tudósító szerint az áramkimaradások ezekben a napokban nem kivételt jelentenek, hanem szabályszerűek, miközben az ország egyre súlyosabb hidegre készül.

A helyszínen dolgoznak tűzoltók Kijevben egy orosz rakétatámadás után, 2024. december 20-án. Legalább egy ember életét vesztette, többen megsebesültek. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Tűzoltók dolgoznak Kijevben egy orosz rakétatámadás után 2024. december 20-án (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

Hetente javítanak, hetente rombolnak

A tudósító szerint Ungváron jelenleg naponta mindössze három órára biztosított az áramszolgáltatás: másfél órára délelőtt és ugyanennyire délután. 

Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna uniós csatlakozásáról

A helyzet nemcsak a városban, hanem országos szinten is tragikus, 

különösen Ukrajna középső régióiban, Kijev térségében, ahol rendkívüli hideg várható. 

Dunda György arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyi javítási munkálatok valódi szélmalomharcnak bizonyulnak. A tudósító elmondta:

Amint helyiek közel sikerül valamilyen karbantartási, valamilyen javítási munkálatokat végezni, menetrend szerint minden héten jön egy újabb orosz csapás újból porig rombolja, és amíg a háborút nem sikerül lezárni, ez egész biztosan meg fog ismétlődni.”

A kárpátaljaiak így nem a javulásban, hanem a túlélésben gondolkodnak, napról napra, óráról órára.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!