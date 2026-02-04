Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A legújabb kárpátaljai magyar háborús áldozat családja számíthat a magyar állam segítségére

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy újabb kárpátaljai magyar esett áldozatul az ukrajnai kényszersorozásoknak.
A magyar kormány továbbra is kiáll a kárpátaljai magyar közösség mellett
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a tragédia elfogadhatatlan, ezért a kormány azonnali lépésekről döntött.
Azonnali kiutasítást rendeltünk el a kényszersorozásban részt vevő ukrán állampolgárokkal szemben, miután egy súlyos szívbeteg magyar állampolgár erőszakos elhurcolása után életét vesztette”
- fogalmazott a miniszter, majd hozzátette:
A család számíthat a segítségünkre”.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy az áldozat ismert betegsége ellenére került az ukrán hadsereghez.
Ismert betegsége ellenére bekényszerítették a hadseregbe, ahol a kiképzés közben életét vesztette”
- mondta a honvédelmi miniszter, akinek a közlése szerint a tragédia a szerdai kormányülésen is napirendre került, ahol úgy döntöttek, hogy az ebben részt vevő ukránokat Magyarország területéről kitiltják.