A miniszter közösségi oldalán tette közzé a katonák eskütételéről erről szóló videót és hangsúlyozta: minden kiképzett és elhivatott katona tovább erősíti hazánk biztonságát és védelmi képességeit.

Szalay Bobrovniczky: Fiatal katonák tettek esküt (Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

Újabb katonák tettek esküt a haza védelmére

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, hogy a katonai szolgálat elhivatottságot, fegyelmet és hazaszeretetet kíván, amely a Magyar Honvédség működésének alapja. A honvédelmi miniszter bejegyzésében sok sikert és kitartást kívánt az új állomány tagjainak, hangsúlyozva: