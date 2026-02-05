Hírlevél
Újabb szerződéses és tartalékos állományú katonák tettek esküt Magyarország védelmére – erről számolt be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A miniszter közösségi oldalán tette közzé a katonák eskütételéről erről szóló videót és hangsúlyozta: minden kiképzett és elhivatott katona tovább erősíti hazánk biztonságát és védelmi képességeit.

Szalay Bobrovniczky: Fiatal katonák tettek esküt (Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Újabb katonák tettek esküt a haza védelmére

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, hogy a katonai szolgálat elhivatottságot, fegyelmet és hazaszeretetet kíván, amely a Magyar Honvédség működésének alapja. A honvédelmi miniszter bejegyzésében sok sikert és kitartást kívánt az új állomány tagjainak, hangsúlyozva: 

a katonai pálya nemcsak hivatás, hanem a haza iránti elköteleződés egyik legfontosabb formája.

 

