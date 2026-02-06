Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

hankó balázs

Elhunyt Keleti Éva, a magyar fotóművészet nagyja – így búcsúzik tőle Hankó Balázs

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hankó Balázs közösségi oldalán búcsúzott a Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművésztől. „Duplán szomorú nap ez a mai. Még fel sem ocsúdtunk Vásáry Tamás elvesztésének híréből, újabb szomorú hírt kaptunk Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész haláláról” – írta a miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hankó balázsvásáry tamáskeleti évafotóművész

Újabb jelentős alkotót veszített a magyar kulturális élet: meghalt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán emlékezett meg róla, hangsúlyozva, hogy a magyar vizuális kultúra egyik meghatározó személyisége távozott. 

Elhunyt Keleti Éva (Fotó: Teknős Miklós)
Elhunyt Keleti Éva (Fotó: Teknős Miklós)

Keleti Éva mindig követendő példa marad

A miniszter kiemelte, hogy Keleti Éva 

több mint hat évtizeden át dolgozott nagy szakmai alázattal és érzékenységgel, és különösen a színházi világ kulisszák mögötti pillanatainak megörökítésében alkotott maradandót.

 Munkássága nemcsak dokumentálta a korszakot, hanem tanított is: emberközpontú látásmódja és a fotográfia rangjáért végzett következetes munkája tartós értéket teremtett. Hankó Balázs részvétét fejezte ki a családnak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték a művészt. Keleti Éva életműve a magyar kulturális emlékezet meghatározó része marad, alkotásai pedig továbbra is egy kivételes pálya tanúbizonyságai.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!