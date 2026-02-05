Kiutasította a kormány az ukrajnai kényszersorozás kitervelőit

Ez még egy háborúban álló országban is elfogadhatatlan! Három olyan katonai vezető kitiltásáról döntött tegnap a kormány, akik a kényszersorozásért felelősek – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez csütörtökön.
A miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta:
„Szomorúan kellett tudomásul vennünk azt, hogy folytatódik a kényszersorozás Kárpátalján. Tavaly Sebestyén József honfitársunk halt bele a kényszersorozásba,
most pedig egy szívbeteg, többször az ukrán sorozó bizottságok által is alkalmatlannak nyilvánított magyar ember lett áldozata a kényszersorozásnak.”
Gulyás Gergely: A kényszersorozás még egy megtámadott, háborúban álló országban is elfogadhatatlan
A miniszter hangsúlyozta: a kormány ismételten felhívja az ukrán hatóságok figyelmét arra, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani, és különösen kényesek vagyunk arra, hogyha a Kárpátalján élő magyarság alapvető jogait veszik semmibe.
„Három olyan katonai vezető kitiltásáról döntött tegnap a kormány, akik a kényszersorozásért felelősek. Úgy gondoljuk, hogy
miután minden európai normával is ellentétes, ami történt, ezért a schengeni övezetből való kitiltásukat is elrendeltük”
– közölte.