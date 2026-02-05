Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést – itt a legújabb felmérés

Ezt látnia kell!

Brutális baleset egy mélygarázsban – több tízmilliós a kár!

kormány

Kiutasította a kormány az ukrajnai kényszersorozás kitervelőit

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tavaly Sebestyén József honfitársunk halt bele a kényszersorozásba, most pedig egy szívbeteg, többször az ukrán sorozó bizottságok által is alkalmatlannak nyilvánított magyar ember lett áldozat. A kényszersorozás folytatódik Ukrajnában – mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányukrajnagulyás gergelykárpátaljánkényszersorozás

Ez még egy háborúban álló országban is elfogadhatatlan! Három olyan katonai vezető kitiltásáról döntött tegnap a kormány, akik a kényszersorozásért felelősek – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez csütörtökön.

Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással
Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással
Fotó: AFP

A miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta:

„Szomorúan kellett tudomásul vennünk azt, hogy folytatódik a kényszersorozás Kárpátalján. Tavaly Sebestyén József honfitársunk halt bele a kényszersorozásba,

most pedig egy szívbeteg, többször az ukrán sorozó bizottságok által is alkalmatlannak nyilvánított magyar ember lett áldozata a kényszersorozásnak.”

Itt vannak a Kormányinfó legfontosabb bejelentései

Gulyás Gergely: A kényszersorozás még egy megtámadott, háborúban álló országban is elfogadhatatlan

A miniszter hangsúlyozta: a kormány ismételten felhívja az ukrán hatóságok figyelmét arra, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani, és különösen kényesek vagyunk arra, hogyha a Kárpátalján élő magyarság alapvető jogait veszik semmibe.

„Három olyan katonai vezető kitiltásáról döntött tegnap a kormány, akik a kényszersorozásért felelősek. Úgy gondoljuk, hogy

miután minden európai normával is ellentétes, ami történt, ezért a schengeni övezetből való kitiltásukat is elrendeltük”

– közölte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!