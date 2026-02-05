Kiutasította a kormány az ukrajnai kényszersorozás kitervelőit

Ez még egy háborúban álló országban is elfogadhatatlan! Három olyan katonai vezető kitiltásáról döntött tegnap a kormány, akik a kényszersorozásért felelősek – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez csütörtökön.

Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással

Fotó: AFP

A miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta:

„Szomorúan kellett tudomásul vennünk azt, hogy folytatódik a kényszersorozás Kárpátalján. Tavaly Sebestyén József honfitársunk halt bele a kényszersorozásba,