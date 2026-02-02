Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: újabb halálos áldozata van az ukrán kényszersorozásoknak. A fiatal beregszászi férfit ismert betegsége ellenére kényszerítették a hadseregbe, miután korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra.

Újabb áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás (Fotó: Andy Rain / MTI/EPA)

Itthon még nem fenyeget a kényszersorozás

– egy kormányváltás választ el tőle csupán.

A miniszter együttérzését fejezte ki a hozzátartozók felé, majd leszögezte: