A honvédelmi miniszter szívszorító híreket hozott: életét vesztette egy magyar fiatal az ukrán kényszersorozások miatt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: újabb halálos áldozata van az ukrán kényszersorozásoknak. A fiatal beregszászi férfit ismert betegsége ellenére kényszerítették a hadseregbe, miután korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra.
Itthon még nem fenyeget a kényszersorozás
– egy kormányváltás választ el tőle csupán.
A miniszter együttérzését fejezte ki a hozzátartozók felé, majd leszögezte:
Ha Magyar Péter kerül kormányra, itt is ez lesz. Engedni fogja, nem fogja tudni megakadályozni Magyarország belesodródását, belecsúszását a háborúba. Ezt kell elkerülnünk. Ez a tét április 12-én!”
