Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Olvasta?

Ursula von der Leyen ígéretet tett Zelenszkijnek – a háborút szolgálja

Link másolása
Vágólapra másolva!
A honvédelmi miniszter szívszorító híreket hozott: életét vesztette egy magyar fiatal az ukrán kényszersorozások miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalay - bobrovniczky kristófukrán kényszersorozásáldozattragédia

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: újabb halálos áldozata van az ukrán kényszersorozásoknak. A fiatal beregszászi férfit ismert betegsége ellenére kényszerítették a hadseregbe, miután korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra. 

Újabb áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás (Fotó: Andy Rain / MTI/EPA)
Újabb áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás (Fotó: Andy Rain / MTI/EPA)

Itthon még nem fenyeget a kényszersorozás 

– egy kormányváltás választ el tőle csupán. 

A miniszter együttérzését fejezte ki a hozzátartozók felé, majd leszögezte:

Ha Magyar Péter kerül kormányra, itt is ez lesz. Engedni fogja, nem fogja tudni megakadályozni Magyarország belesodródását, belecsúszását a háborúba. Ezt kell elkerülnünk. Ez a tét április 12-én!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!