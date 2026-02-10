Kéri László a Tisza Párt kampánytaktikáját fedi fel – videó

Kéri László a Tisza Párt egyik vezető szakértője. Többször is beszélt már arról, hogyan kell Magyar Péternek döntenie bizonyos kérdésekben: például ő mondta el egyértelműen, hogy a Tisza Pártnak Ukrajna mellé kell állni a háborúban, mert Brüsszelben ezt már eldöntötték és ahogy az közismert, Magyar Péter nem tud ellentmondani Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek – írta az Ellenpont kedden Kéri László újabb beismerő szavaival kapcsolatban.

Magyar Péter korábban elhatárolódott Kéri Lászlótól, most már ő csinálta vele az évvégi propaganda-interjút.

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Kéri László, az „első tiszás” kampányol

A lap bemutatja Kéri Lászlót, az „első tiszást”, ahogyan fogalmaznak:

ő beszélt arról is, hogy a migránsokat be kell engedni,

a fideszesekkel pedig úgy kell viselkedni, mint a pestisesekkel,

hetente jár a Tisza központjába kampányértekezletekre,

Radnai Márk egyenesen "az első tiszásnak" nevezte Kéri Lászlót.

Kéri megint leleplezte saját magát és a Tisza Pártot is. Ezúttal az úgynevezett Belvárosi Szabadegyetemen, január végén beszélt a Tisza Párt kampánytaktikájáról, többes szám első személyben:

Bárhol van Orbán Viktor vagy egy Fidesz-rendezvény, aznap mi is csinálunk valamit"

– mondta, nyilvánvalóvá téve, hogy ő maga is részese a döntéshozatalnak.