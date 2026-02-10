Hírlevél
Kéri László a Tisza Párt kampánytaktikáját fedi fel – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Újabb gyöngyszem az „első tiszás”-tól. Az más kérdés, hogy az általa megfogalmazott és szorgalmazott kampánytechnika nem jött be. De emiatt főjön Magyar Péter feje. Az Ellenpont elemzése a további részleteket is ismerteti Kéri László mondataival kapcsolatban.
kéri lászlótisza pártmagyar péterkampánytevékenységkampánytanácsadó

Kéri László a Tisza Párt egyik vezető szakértője. Többször is beszélt már arról, hogyan kell Magyar Péternek döntenie bizonyos kérdésekben: például ő mondta el egyértelműen, hogy a Tisza Pártnak Ukrajna mellé kell állni a háborúban, mert Brüsszelben ezt már eldöntötték és ahogy az közismert, Magyar Péter nem tud ellentmondani Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek – írta az Ellenpont kedden Kéri László újabb beismerő szavaival kapcsolatban.

Magyar Péter korábban elhatárolódott Kéri Lászlótól, most már ő csinálta vele az évvégi propaganda-interjút.
Magyar Péter korábban elhatárolódott Kéri Lászlótól, most már ő csinálta vele az évvégi propaganda-interjút.
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Kéri László, az „első tiszás” kampányol

A lap bemutatja Kéri Lászlót, az „első tiszást”, ahogyan fogalmaznak:

  • ő beszélt arról is, hogy a migránsokat be kell engedni,
  • a fideszesekkel pedig úgy kell viselkedni, mint a pestisesekkel,
  • hetente jár a Tisza központjába kampányértekezletekre,
  • Radnai Márk egyenesen "az első tiszásnak" nevezte Kéri Lászlót.

Kéri megint leleplezte saját magát és a Tisza Pártot is. Ezúttal az úgynevezett Belvárosi Szabadegyetemen, január végén beszélt a Tisza Párt kampánytaktikájáról, többes szám első személyben:

Bárhol van Orbán Viktor vagy egy Fidesz-rendezvény, aznap mi is csinálunk valamit"

– mondta, nyilvánvalóvá téve, hogy ő maga is részese a döntéshozatalnak.

A Kéri László által említett taktika egyébként látványos bukás,

Magyar Péter hiába próbálta követni Orbán Viktort, kénytelen volt elmenekülni, olyan kevesen voltak a gyűlésein.

A teljes írás ide kattintva olvasható.

