Kéri László a Tisza Párt kampánytaktikáját fedi fel – videó

Kéri László a Tisza Párt egyik vezető szakértője. Többször is beszélt már arról, hogyan kell Magyar Péternek döntenie bizonyos kérdésekben: például ő mondta el egyértelműen, hogy a Tisza Pártnak Ukrajna mellé kell állni a háborúban, mert Brüsszelben ezt már eldöntötték és ahogy az közismert, Magyar Péter nem tud ellentmondani Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek – írta az Ellenpont kedden Kéri László újabb beismerő szavaival kapcsolatban.
Kéri László, az „első tiszás” kampányol
A lap bemutatja Kéri Lászlót, az „első tiszást”, ahogyan fogalmaznak:
- ő beszélt arról is, hogy a migránsokat be kell engedni,
- a fideszesekkel pedig úgy kell viselkedni, mint a pestisesekkel,
- hetente jár a Tisza központjába kampányértekezletekre,
- Radnai Márk egyenesen "az első tiszásnak" nevezte Kéri Lászlót.
Kéri megint leleplezte saját magát és a Tisza Pártot is. Ezúttal az úgynevezett Belvárosi Szabadegyetemen, január végén beszélt a Tisza Párt kampánytaktikájáról, többes szám első személyben:
Bárhol van Orbán Viktor vagy egy Fidesz-rendezvény, aznap mi is csinálunk valamit"
– mondta, nyilvánvalóvá téve, hogy ő maga is részese a döntéshozatalnak.
A Kéri László által említett taktika egyébként látványos bukás,
Magyar Péter hiába próbálta követni Orbán Viktort, kénytelen volt elmenekülni, olyan kevesen voltak a gyűlésein.
A teljes írás ide kattintva olvasható.