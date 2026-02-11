Kiderült: ez Magyarország legjobb rántott húsa

Folytatódik Orbán Viktor országjárása. A kormányfő most a Pléh-csárdából posztolt. Azt írta, itt van a legjobb rántott hús. A kormányfő országjárásának legutóbb állomása Szentendrén volt, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze.

Vágólapra másolva!

„Országjárás - büfékocsi. A legjobb rántott hús: Pléh-csárda” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő a Pléh-csárdából posztol: azt írta, itt van a legjobb rántott hús A miniszterelnök legutóbb egyébként Szentendrén járt, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy személyesen találkozzon a kormányfővel.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!