Nógrádi György: Az diktál akinél a pénz van

“Teljesen látványosan összeérnek az ukrán politikát befolyásolni akaró erők, hívjuk őket egyszerűen globalistáknak. Ez a csapat, ahova ő bedolgozta magát, mert innen kisodródott, ugyanis mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy amerikai globalista, nemzetközi sorosista érdekeket képvisel„ – jelentette ki a Facebookon közzétett videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter.

A felvételen Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elmondta, véleménye szerint a Tisza Pártot mostanra a globalista ejtőernyősök kezdték el irányítani.

Azt látom, hogy vidéken a Tisza jelöltjeit nem ismerik az emberek. Tehát a Magyar Péterről mindenki tudja, hogy ki, de nem ismerik a jelölteket

– jelentette ki.