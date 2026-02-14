Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – ez durva!

Hoppá!

Orbán Viktor keményen reagált Zelenszkij kritikájára

444

Kocsis Máté szerint csak az olvasson 444-et, aki gyűlöli a valóságot

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője óriási bakit szúrt ki a 444 egyik friss cikkében. A portál Magyar Péter külpolitikai sikereit élteti, míg Orbán Viktor ugyanezen a területen elért eredményeit erősen ferdíti. Kocsis Máté most sem hagyta ki a lehetőséget, hogy rávilágítson a valóságra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
444Orbán ViktorhazugságKocsis MátéMagyar Péter

A Tisza Párt elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián folytatott megbeszélést a horvát delegációval, amelynek tagja volt a miniszterelnök mellett a védelmi és a külügyminiszter is – ezt a legendás külpolitikai sikert éltette cikkében Kaufmann Balázs, a 444 munkatársa, vagy Kocsis Máté szavai szerint a főállású propagandista.

Kocsis Máté brutális módon helyretette a 444 újságíróját (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség)
Kocsis Máté brutális módon helyre tette a 444 újságíróját (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség)

Kocsis Máté brutális módon helyre tette a 444 újságíróját

Az ellenzéki lap munkatársa írásába azt is belefűzte, hogy Orbán Viktor nyolc éve nem találkozott Horvátország miniszterelnökével, ez azonban egyáltalán nem fedi a valóságot. 

Nem, hát persze, hogy nem, csak legutóbb a múlt héten az EU-csúcson, de ha az nem ér, akkor tavaly októberben négyszemközti tárgyalásra is leültek, „ami nagyon jól sikerült”. (Tavaly október Kaufmann Balázs szerint nyolc éve volt. Mondjuk ez a 444-en simán elfér)”

– fogalmazott Kocsis Máté, a miniszterelnök Andrej Plenković horvát kormányfővel való találkozásáról pedig képet is csatolt.

Na, szerintem csak az olvasson 444-et, aki gyűlöli a valóságot, vagy annyira igénytelen szellemileg, hogy már minden mindegy neki. Aki meg nem ilyen, az ne olvassa a 444-et, inkább kövesse a Zebra DPK-t, ott vadászunk az álhírekre és a liberális propaganda hazugságaira. Asszem ennyi”

– zárta sorait.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!