Kocsis Máté szerint csak az olvasson 444-et, aki gyűlöli a valóságot

A Tisza Párt elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián folytatott megbeszélést a horvát delegációval, amelynek tagja volt a miniszterelnök mellett a védelmi és a külügyminiszter is – ezt a legendás külpolitikai sikert éltette cikkében Kaufmann Balázs, a 444 munkatársa, vagy Kocsis Máté szavai szerint a főállású propagandista.

Kocsis Máté brutális módon helyre tette a 444 újságíróját (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség)

Az ellenzéki lap munkatársa írásába azt is belefűzte, hogy Orbán Viktor nyolc éve nem találkozott Horvátország miniszterelnökével, ez azonban egyáltalán nem fedi a valóságot.

Nem, hát persze, hogy nem, csak legutóbb a múlt héten az EU-csúcson, de ha az nem ér, akkor tavaly októberben négyszemközti tárgyalásra is leültek, „ami nagyon jól sikerült”. (Tavaly október Kaufmann Balázs szerint nyolc éve volt. Mondjuk ez a 444-en simán elfér)”

– fogalmazott Kocsis Máté, a miniszterelnök Andrej Plenković horvát kormányfővel való találkozásáról pedig képet is csatolt.

Na, szerintem csak az olvasson 444-et, aki gyűlöli a valóságot, vagy annyira igénytelen szellemileg, hogy már minden mindegy neki. Aki meg nem ilyen, az ne olvassa a 444-et, inkább kövesse a Zebra DPK-t, ott vadászunk az álhírekre és a liberális propaganda hazugságaira. Asszem ennyi”

– zárta sorait.