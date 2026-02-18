Kocsis Máté: A Tisza egy kétszínű, beteges hazudozóval akarja morálisan rendbe tenni az országot

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán erős kritikával reagált arra, hogy Kapitány István nemrég arról beszélt, a Tisza Párt nemcsak politikai, hanem morális értelemben is rendbe tenné az országot.

A Fidesz frakcióvezetője ironikus kritikával reagált Kapitány Istvánnak arra a kijelentésére, miszerint a Tisza Párt morális fordulatot hozna Magyarországon. Kocsis Máté szerint ugyanis alapvetően hiteltelen minden olyan törekvés, amely mögött egy kétszínű, beteges hazudozó áll.

Fotó: Facebook / Magyar Péter



Kocsis Máté szerint abszurd dolog morális fordulatot elvárni a drogos bulin részt vevő, feleségverő Magyar Pétertől

Azzal a Magyar Péterrel, amelyik lehallgatta, majd napszemüvegben feljelentette a feleségét, amelyik drogbulikban ott alszik, és amelyik egy kétszínű beteges hazudozó? Hát sok sikert, kedves István!”

- mondta videós bejegyzésében a Fidesz politikusa arra utalva, hogy a Tisza Párt hiteltelen, amikor erkölcsi megújulást hirdet. Kocsis álláspontja szerint nem lehet morális rendteremtésről beszélni olyan politikai szereplők részvételével, akiknek múltja és magatartása – megfogalmazása alapján – súlyos kérdéseket vet fel.

Kocsis Máté kételkedése a Tisza Párt politikusainak erkölcsi normáinak a megfelelőségében nyilvánvalóan Magyar Péter legújabb drogos botrányával függ össze.

Mint ismeretes Magyar Péter hiába ígérte korábban, hogy felhagy az őrült bulizással és a balhés viselkedéssel, a hírek szerint mindezek után drogos, orgiás házibulin is részt vett. Biztos? – ez a kérdés jelent meg néhány órája a radnaimark.hu oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől, aki korábban azt mondta egy egy évvel ezelőtti lakáson belüli after party körülményeiről : „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”