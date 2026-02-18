Hírlevél
Kocsis Máté

Kocsis Máté: A Tisza egy kétszínű, beteges hazudozóval akarja morálisan rendbe tenni az országot

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Fidesz frakcióvezetője ironikus kritikával reagált Kapitány Istvánnak arra a kijelentésére, miszerint a Tisza Párt morális fordulatot hozna Magyarországon. Kocsis Máté szerint ugyanis alapvetően hiteltelen minden olyan törekvés, amely mögött egy kétszínű, beteges hazudozó áll.
Kocsis MátémoráliskétszínűségMagyar Péter

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán erős kritikával reagált arra, hogy Kapitány István nemrég arról beszélt, a Tisza Párt nemcsak politikai, hanem morális értelemben is rendbe tenné az országot.

Fotó: Facebook / Magyar Péter


Kocsis Máté szerint abszurd dolog morális fordulatot elvárni a drogos bulin részt vevő, feleségverő Magyar Pétertől

Azzal a Magyar Péterrel, amelyik lehallgatta, majd napszemüvegben feljelentette a feleségét, amelyik drogbulikban ott alszik, és amelyik egy kétszínű beteges hazudozó? Hát sok sikert, kedves István!”

- mondta videós bejegyzésében a Fidesz politikusa arra utalva, hogy a Tisza Párt hiteltelen, amikor erkölcsi megújulást hirdet. Kocsis álláspontja szerint nem lehet morális rendteremtésről beszélni olyan politikai szereplők részvételével, akiknek múltja és magatartása – megfogalmazása alapján – súlyos kérdéseket vet fel.

Kocsis Máté kételkedése a Tisza Párt politikusainak erkölcsi normáinak a megfelelőségében nyilvánvalóan Magyar Péter legújabb drogos botrányával függ össze. 

Mint ismeretes Magyar Péter hiába ígérte korábban, hogy felhagy az őrült bulizással és a balhés viselkedéssel, a hírek szerint mindezek után drogos, orgiás házibulin is részt vett.  Biztos? – ez a kérdés jelent meg néhány órája a radnaimark.hu oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől, aki korábban azt mondta egy egy évvel ezelőtti lakáson belüli after party körülményeiről : „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…” 

Drog, orgia, coming soon – mi minden derül ki még Magyar Péterről?

 

